Congo-Brazzaville: Union panafricaine de la jeunesse - Rachetée Rachel Kombela candidate du Congo à la présidence de l'organisation

La candidate du Congo à la présidence de l' Union panafricaine de la jeunesse (UPJ) a animé, le 9 novembre à Brazzaville, une conférence de presse au cours de laquelle elle a défini ses ambitions et ses motivations.

« Ma candidature épouse la vision panafricanisme de la République du Congo et de son président. En me présentant comme candidate à la présidence de l'UPJ, je veux rallier la mobilisation de tous les acteurs et partenaires de l'essor de l'Afrique en commençant par les jeunes eux-mêmes, ceux qui sont sur ou hors du continent », a déclaré Rachetée Rachel Kombela.

Elle a été officiellement désignée et présentée par le gouvernement comme candidate du Congo à la présidente de l'UPJ lors des élections qui se tiendront en marge du quatrième congrès ordinaire de l'UPJ prévu du 15 au 16 novembre à Niamey, au Niger, lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine.

Ghislain Thierry Manguessa Ebome a, au nom du ministre de la Jeunesse, salué son ambition qui justifie, selon lui, le choix porté en elle avant de dévoiler que la candidate du Congo ambitionnait de briguer ce poste depuis quatre ans. « Le gouvernement a décidé, à l'occasion du prochain sommet de l'Union panafricaine de la jeunesse, de présenter une candidate qui officiellement, à compter de ce jour, est la candidate du Congo que nous considérons être la candidate pour l'approfondissement du panafricanisme. Le gouvernement a choisi et le président de la République a décidé que notre candidate soit Rachetée Rachel Kombela. Nous considérons que c'est la meilleure candidate qui nous faut », a expliqué le ministre de l'Enseignement technique et professionnel.

Dans la foulée de sa présentation, la candidate a clairement dévoilé ses ambitions. Elle s'est engagée à faire de l'UPJ une organisation de référence, incontournable, crédible, qui impacte réellement la jeunesse africaine. « Pour ce faire, je m'engage à faire que la jeunesse soit en partie dynamique et intégrante dans le processus de développement, de prise de décision et de création de richesse en institutionnalisant un dialogue franc et sincère entre les jeunes et les autorités publiques », a souligné la candidate.

Le congrès de Niamey, a- t-elle soutenu, est une merveilleuse occasion pour partager sa démarche avec les autres jeunes qui croient en une Afrique unique et prospère. Rachel Rachetée Kombela a décidé de mettre son mandat « sous le sceau de l'innovation, la transparence, la, lutte contre la corruption, la promotion de l'entreprenariat, l'encadrement, la promotion de la jeune fille, la formation et le renforcement des capacités managériales des organisations de jeunesse. »

Une fois élue, elle a promis de mettre l'accent sur la formation et la mobilisation des ressources humaines et financières afin, a-t-elle dit, que l'UPJ soit une organisation modèle et moderne en ces temps d'éclosion des technologies. Rachetée Rachel Kombela est une jeune entrepreneuse évoluant dans le secteur agroalimentaire. Elle occupe actuellement le poste de secrétaire permanente chargée de la promotion de la jeune fille, des questions du genre et des affaires sociales à la Force montante congolaise.

Le Congo compte parmi les pays qui veulent contribuer efficacement à l'émergence de l'UPJ et surtout le renforcement du rayonnement de la diplomatie et le leadership de l'Afrique centrale au niveau continental et international.

« Les jeunes d'aujourd'hui sont les grands combattants du panafricanisme de demain. On ne fait pas un mauvais choix que de porter à la tête de cette organisation une dame qui demain deviendra l'une des grandes figures du développement et de l'union de l'Afrique. Nous appelons tous les autres Etats africains à suivre le pas du gouvernement congolais, d'accompagner et de soutenir la candidate que nous présentons, entendu que nous le présentons sous le signe de la pérennisation du combat pour le panafricanisme », a conclu Ghislain Thierry Manguessa Ebome.