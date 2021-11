Congo-Kinshasa: Partenariat avec Kinshasa Digital Acedemy - L'Unicef lance l'initiative Génération sans limites

Les locaux de Silikin village, le plus grand hub numérique du pays situé dans la commune de la Gombe, a connu une ambiance particulière le 9 novembre. Il s'est agi du lancement officiel du partenariat entre Kinshasa Digital Académy (KDA) et l'Organisation des Nations unies pour l'enfance (Unesco) à travers le programme « Génération sans limites en RDC».

Le programme mis en oeuvre par l'Unicef a pour objectif de créer de meilleures opportunités d'éducation, de compétences, d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes de la République démocratique du Congo ( RDC), à travers la formation professionnelle, en particulier la formation aux métiers du digital.

Sa mission consiste à former dix millions de jeunes congolais d'ici à 2030, afin d'améliorer l'entrée à l'unité des jeunes congolais dans différents domaines pour créer des emplois et des opportunités d'entrepreneuriat descentes et durables. Mais aussi, pour une éducation de qualité, avec de l'enseignement à distance, des compétences numériques et de la formation professionnelle.

Pour le représentant de l'Unicef, Édouard Beigberder, qui s'est réjoui de ce partenariat, cette initiative est une grande opportunité pour la jeunesse congolaise qui dispose d'une immense potentialité pour opérer des profondes transformations économiques et sociales.

Investir dans leur éducation et leur emploi, a-t-il poursuivi, contribue par conséquent à assurer la croissance économique et la cohésion sociale du pays à travers le renforcement du capital humain et social. « Ces jeunes possèdent de la créativité, de l'énergie, des compétences nécessaires pour surmonter certains grands défis auxquels nous sommes tous confrontrés», a déclaré le représentant de l'Unicef. Il a ajouté qu'à travers cette plateforme de «Génération sans limites», son institution cherche à rassembler des partenaires de tous les secteurs de la vie autour d'un programme commun visant à faire la promotion de la jeunesse congolaise.

De son côté, Jean- Louis Mbaka, directeur de la Kinshasa Digital Académy, a laissé entendre que ce partenariat est une collaboration étroite, autour d'un programme commun qui met en avant le potentiel de la jeunesse congolaise. Il a annoncé, dans la foulée, que grâce à ce partenariat, la KDA planifie à partir de 2022 l'ouverture d'autres académies du numérique dans différentes villes, notamment à Goma, Lubumbashi et Mbuji-Mayi, en parténariat ave la présidence de la République, le ministère du Numérique et le ministère de la Formation professionnelle et des Métiers.

Quant à la ministre de la Formation professionnelle et des Métiers, Antoinette Kipulu Kabenga, qui a pris part personnellement à cette activité, cette initiative tombe à point nommé dans la mesure où elle s'inscrit dans la droite ligne des préoccupations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui considère la formation professionnelle comme clé du changement social par la création d'une classe moyenne.

Rappelons que la Kinshasa Digital Académy a été créée en 2019. C'est l'un des principaux centres de formation aux métiers du numérique favorisant la préparation à l'emploi.