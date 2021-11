Sénégal: Louga - Des agents de la commune formés sur le recensement du foncier bâti et non bâti

Louga — Les membres de la commission de fiscalité locale (CFL) de la mairie de Louga ont entamé, mercredi, une formation sur les techniques de recensement et d'évaluation des valeurs locatives des immeubles et parcelles relevant du domaine de la commune, a appris l'APS de la directrice des services fiscaux à la Direction générale des impôts et des domaines (DGID), Ndèye Aissatou Ndao.

S'exprimant lors de l'atelier de formation de ces agents recenseurs du foncier, Mme Ndao a précisé que toutes les recettes issues des évaluations et impositions collectées et recensées profiteront à la collectivité locale.

"Nous sommes venus former les membres de la commission de fiscalité locale sur comment procéder à des opérations de recensement visant à évaluer tout ce qui est valeur vénale et valeur locative des immeubles bâtis ou non bâtis, et qui sont sur le ressort de la commune", a-t-elle dit.

Pour la directrice des services fiscaux, l'objectif de la Direction générale des impôts et des domaines est de "contribuer à la création d'un cadre qui va favoriser l'apport de ressources de manière durable pour les communes et leur permettre de réaliser leurs objectifs de politique de développement local".

La Direction générale des impôts et des domaines (DGID) a mis en place un programme intitulé "Yaatal" et qui consiste en un ensemble de dispositifs visant à élargir l'assiette fiscale et à avoir une meilleure maitrise des assiettes foncières.

"Et dans ce cadre, pour la gestion des impôts locaux, quoi de mieux que d'instaurer une collaboration durable avec les membres de la commune, des collectivités territoriales de manière générale", a expliqué Mme Ndao.

Elle a rappelé que le rôle de la DGID est de gérer les impôts d'Etat, mais aussi les impôts locaux.

Une fois la formation terminée, a-t-elle poursuivi, le recensement sera réalisé avec l'aide des délégués de quartiers qui vont communiquer et informer les populations sur l'objectif de l'activité.

"Au-delà de l'impôt attendu, l'identification des immeubles et parcelles conforte aussi le droit de la personne qui les occupe", a-t-elle souligné.

Mme Ndao a invité les populations lougatoises à collaborer avec les agents recenseurs en leur fournissant toutes les informations dont ils ont besoin. "Si la commune a des ressources, elle pourra fournir les services publics adéquats à ces mêmes populations", a-t-elle dit.