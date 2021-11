Sénégal: Mbour - Don de matériel pour des activités de sensibilisation communautaire

Mbour — Le projet d'amélioration de l'accès à des services d'éducation et de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes (SANSAS) a remis, mercredi, du matériel à plusieurs structures de Mbour, en vue de leur permettre de dérouler des activités de sensibilisation communautaire.

Le but visé est de susciter un changement de comportement chez les jeunes.

Le don comprend du matériel de sonorisation mobile autonome en énergie électrique, des vidéos-projecteurs, des écrans de projection, des téléviseurs.

Il a été remis au centre conseil pour adolescents (CCA), au centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS) et au Centre de formation professionnelle et technique (CFPT).

Ce projet est mis en œuvre par le Réseau africain pour l'éducation et la santé (RAES), dans le cadre d'un consortium évoluant dans le domaine de la santé de la reproduction, composé de Sothis, d'Enda santé, de Lartes et d'Aquipop.

D'un coût d'environ 5,72 milliards de francs CFA, il est financé par l'Agence française de développement (AFD).

Ce projet, qui va durer quatre ans, va intervenir dans le département de Mbour (ouest) et dans la région de Sédhiou (sud).

Il vise à améliorer les connaissances et les aptitudes des adolescents et des jeunes en matière de santé reproductive dans une optique de renforcement de leur pouvoir de décision dans leur vie affective, leur santé reproductive.

Le projet compte par ailleurs contribuer à diminuer les inégalités et des discriminations entre homme et femme, a expliqué Ansoumane Niakasso, formateur et responsable du volet communautaire du projet SANSAS.