Algérie: Intempéries - La PC effectue plusieurs interventions à travers le pays

Alger — Les éléments de la Protection civile ont effectué plusieurs interventions pour porter assistance aux personnes en danger et pomper les eaux pluviales suite aux fortes chutes de pluies qui se sont abattues sur plusieurs wilayas du pays, a indiqué, mercredi, la Protection civile dans un communiqué

"Suite aux intempéries qui ont touché plusieurs wilayas du pays en particulier les régions nord notamment les wilayas d'Alger, Bouira, Chlef et Tipaza, les services de la protection civile ont effectué plusieurs opérations de pompage et d'épuisements des eaux pluviales à l'intérieur d'habitations et édifices publics et privés et aussi des opérations de sauvetage et d'assistance aux personnes en danger", indique le communiqué.

A Alger, les agents de la Protection civile sont intervenus suite à l'effondrement d'une bâtisse causé par un glissement de terrain au "198 Boulevard Ziari Abdelkader" dans la commune de Bologhine causant la mort de 03 personnes.

Les mêmes équipes ont réussi à sauver 02 enfants présentant des blessures diverses et dégager des véhicules au niveau de la commune de Cheraga et de Gue de Constantine.

A Bouira, les éléments de la Protection civile sont intervenus, entre autres, suite à l'effondrement partiel du toit d'une habitation sans causer de dégâts humains dans la commune de Bouira.

Ils sont intervenus à Chlef pour l'épuisement et le pompage des eaux pluviales dans les communes de Tadjna, Ouled Fares, Taoukirt et Chattia, précise le communiqué, soulignant que la RN 19 demeure difficile à la circulation au niveau des communes Ouled Fares et Sandjas.

Les mêmes interventions ont été effectuées par les agents de la Protection civile dans la wilaya de Tipaza pour procéder à l'épuisement des eaux pluviales à l'intérieur de 4 habitations, à Koléa, soulignant avoir enregistré dans la commune de Chaaibia, l'effondrement de 8 habitations illicites sans enregistrer de victimes, à la cité Aïn Messaoud, conclut le communiqué.