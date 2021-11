Algérie: Elections locales - Des partis politiques plaident pour l'élargissement des prérogatives des élus locaux

Alger — Les leaders des partis politiques ont relevé, mercredi, pour le compte du 7ème jour de la campagne électorale pour les locales du 27 novembre, l'importance de l'élargissement des prérogatives des élus locaux en vue de booster le développement local.

Depuis Mascara, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a indiqué que son parti œuvrait à construire un système économique "intégré et décentralisé", soulignant l'importance de l'implication des élus locaux dans la vie quotidienne du citoyen.

M. Zitouni a relevé, dans ce sens, l'impératif du renforcement et l'élargissement des prérogatives des élus locaux et leur permettre d'initier, de proposer et d'exécuter des projets dans le cadre de la bonne gouvernance locale et ce, dans le but d'impliquer les collectivités locales dans la promotion de l'économie nationale.

Pour sa part, le président du Front El-Moustakbel, Abdelaziz Belaïd, qui a animé, mardi en fin d'après-midi, un meeting à Constantine, a plaidé pour le rapprochement entre les élus locaux, les citoyens et les différentes associations et organisations de la société civile, considérées comme des partenaires dans la gestion des affaires en rapport avec le vécu quotidien des citoyens.

Il a souligné, à ce propos, que la commune constitue "la base de l'édification de la société et de l'Etat" et demeure "le noyau essentiel de l'édification des institutions", d'où l'urgence, dit-il, de lui accorder un "intérêt capital" à travers "une prise de conscience générale quant à l'importance de l'élection d'assemblées représentatives dirigées par des élus à la hauteur".

M. Belaïd a, en outre, évoqué la question de la loi sur la commune, mettant l'accent sur l'importance de "conférer davantage de prérogatives aux assemblées communales pour un meilleur rendement au service de l'intérêt général.

Appelant les citoyens à participer massivement à ces élections et choisir leurs représentants locaux parmi "les plus compétents et les plus honnêtes", il a indiqué que sa formation politique a proposé des candidats "dévoués à la cause nationale, au service du citoyen et de l'Algérie".

De son côté, le Secrétaire général du RND a mis l'accent, à Sidi Bel-Abbès, sur l'importance du rôle des élus locaux pour booster le développement local en plaidant pour l'élargissement de leurs prérogatives.

Il a souligné, à ce propos, que le processus politique repose sur la mise en place d'une gouvernance locale "efficace", le changement du système de gestion dans les collectivités locales et la décentralisation de la prise de décision, appelant à un changement "réel et effectif" à travers un code communal ouvrant le champ du développement aux élus locaux.

M. Zitouni, n'a pas manqué de relever les atouts importants que recèle la wilaya de Sidi Bel-Abbès dans divers domaines comme l'agriculture et le tourisme, estimant que les candidats de son parti sont "capables" de prendre en charge les différentes préoccupations des citoyens.

De son côté, le Secrétaire général du parti du FLN, Abou El Fadhl Baâdji, a appelé, lors d'un meeting populaire à Batna, les citoyens à focaliser sur "ce que peuvent offrir les candidats comme solutions à leurs préoccupations".

"Nous avons choisi les meilleurs candidats pour ces élections", a-t-il soutenu, invitant ces candidats à "être sincères dans leurs discours et à la hauteur de la responsabilité et de la confiance que le parti a placées en eux".