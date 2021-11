Algérie: Le suivi de la biodiversité dans les parcs culturels et sa conservation mis en exergue

Alger — La conservation et le suivi de la biodiversité dans les parcs culturels d'Algérie et d'ailleurs ont été mis mercredi en exergue lors d'un webinaire sur le système de suivi de la biodiversité du réseau des parcs culturels, mis en place par le Projet des parcs culturels algériens (Ppca).

Les interventions ont porté essentiellement sur la protection de la faune et la flore dans les parcs culturels et les réserves protégées, en évoquant notamment le guépard saharien, le couvert végétal, les moyens à déployer pour assurer leur conservation, ainsi que la coexistence entre les communautés locales et les carnivores typiques à chaque région.

Le réseau des parcs culturels algériens sert d'outil de conservation des patrimoines éco-culturels sous le postulat d'indissociabilité nature-culture. Il comprend les parcs culturels de l'Ahaggar, du Tassili n'Ajjer, du Touat Gourara Tidikelt, de l'Atlas Saharien et de Tindouf, couvrant une superficie totale de 1.042.577 Km2, soit près de 44% du territoire national, a-t-on rappelé lors de cette rencontre virtuelle organisée par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et le Ppca.

Après avoir présenté l'approche développée par le Ppca, la composante de son système de suivi de la biodiversité, ses unités territoriales de gestion, son réseau de veille et de contrôle, M. Moussouni a mis en évidence la nécessité d'élargir la méthodologie développée pour la gestion collaborative des patrimoines naturels et culturels par le Ppca à d'autres sites d'intérêts, particulièrement vers les zones frontalières.

Il a souligné l'importance d'élaborer, avec les secteurs en charge de la biodiversité, un programme national communication sur l'intérêt de la conservation de la biodiversité en général et du guépard saharien en particulier, et un programme de sensibilisation destiné à l'ensemble des intervenants dans les territoires des parcs culturels et naturels.

M. Moussouni a mis l'accent aussi sur la nécessité de créer une structure de coordination technique et scientifique pour asseoir une gestion systémique, qui, a-t-il estimé, "fait défaut pour le moment" et qui "affaiblit ostensiblement la performance systémique des parcs culturels algériens".

Pour la gestion technique, il a recommandé la diffusion de l'information scientifique et technique produite par le Ppca, et appelé à poursuivre et affiner les travaux de recherche, à mettre en œuvre les plans de gestion et d'action des offices des parcs culturels, et, enfin, à inscrire des projets sur d'autres thématiques en lien avec la protection et la valorisation des patrimoines éco-culturels du réseau du Ppca.

Il a, en outre, indiqué que le suivi des écosystèmes et de la biodiversité a permis de constater "une nette progression du couvert végétal dans les parcs culturel sur une période moyenne de trente années" et d'"identifier des corridors écologiques et des couloirs de connexion".

Le guépard du Sahara: moins de 200 individus vivent dans le Sud algérien

Présentant un état des lieux de la situation du guépard dans le monde, la coordinatrice régionale du Programme panafricain de conservation des guépards et des lycaons, Audrey Ipavec, a indiqué que "le guépard a été extirpé de 91% de son aire de distribution historique en Afrique et en Asie", faisant savoir que "seuls 7.100 guépards vivent encore à l'état sauvage".

Elle a ajouté que "le guépard du Sahara est en danger critique d'extinction, avec moins de 200 individus dans le Sud algérien", pareil cas pour le guépard asiatique avec "moins de 50 individus en Iran", a-t-elle noté, en saluant le Plan d'action algérien pour la conservation du guépard et du lyacon, établi par la Direction générale des forêts en 2015, et rentré en vigueur en 2017.

Pour palier à cette situation, Mme Ipavec a cité quatre principaux thèmes à développer durant la période 2021-2026, à savoir "l'appui aux Etats à travers un travail en étroite collaboration avec les gouvernements, le maintien de la connectivité dans les territoires des guépards, l'appui des initiatives communautaires pour réduire les conflits Homme-Carnivores et favoriser la coexistence, et le développement des compétences pour la conservation des carnivores des les parcs naturels".