Algérie: Algérie-Turquie - vers la signature d'accords de coopération dans plusieurs domaines

Alger — Les délégations algérienne et turque ont examiné, lors des travaux de la 11ème commission mixte intergouvernementale algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique, tenus mercredi à Alger des projets d'accords et de mémorandums d'entente dans plusieurs domaines.

Il s'agit d'un accord dans le domaine de la protection du consommateur, l'inspection des marchés et le contrôle des produits et services, de l'accord de coopération dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, d'un mémorandum d'entente portant création de la chambre algéro-turque de commerce et d'industrie, d'un mémorandum d'entente de jumelage entre l'Ecole supérieure de magistrature et l'Académie turque de la justice, outre le mémorandum d'entente dans le domaine de l'environnement.

Dans ce cadre, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé dans son allocution lors de ces travaux, que les projets d'accords devront "enrichir le cadre juridique des relations bilatérales et contribuer à l'amélioration du climat des affaires et les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays".

Le ministre s'est félicité de la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine des travaux publics, formant le vœu de voir ce document constituer un catalyseur des investissements turcs en Algérie dans ce domaine.

Les discussions ont porté également sur les accords bilatéraux dans les domaines de la mémoire commune et de la coopération culturelle qui constituent, selon M. Arkab, "le meilleur moyen pour renforcer les liens de fraternité en vue de parvenir à une complémentarité civilisationnelle".

Lire aussi: Algérie/Turquie: le secteur de l'énergie et des mines offre de grandes opportunités de coopération

La reconduction du protocole de coopération dans le domaine des archives "se veut le point de départ pour l'approfondissement des relations bilatérales dans le domaine des études humaines des aspects de la civilisation commune en vue de sa sauvegarde contre l'oubli, la négation et la falsification".

Les travaux de la 11eme commission mixte intergouvernementale algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique ont été couronnés par la signature d'une convention dans le domaine de la santé animale par M. Arkab et son homologue turc, Fatih Donmez.