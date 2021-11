Burkina Faso: Bitumage Boulevard Châlons-en-Champagne - Les Bobolais « s'enjaillent » maintenant

Le boulevard Châlons-en-Champagne fait depuis quelques jours la fierté des Bobolais. Long de 2,5 km, ce tronçon vient d'être entièrement réhabilité au grand bonheur des habitants de la ville de Sya. Par ces travaux qui sont au stade de finition, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement contribue largement à soulager la souffrance des usagers de la capitale économique sur cette voie dont la très mauvaise qualité avait provoqué, on se rappelle, une crise entre la municipalité et l'entreprise qui avait en charge son bitumage en 1998.

L'avenue Châlons-en-Champagne, qui part du rond-point du cinquantenaire pour s'achever au rond-point « place de la Femme » et en passant par la Maison de la culture Anselme-Titianma Sanou est sans nul doute l'une des voies les plus stratégiques de la ville de Sya.

De jour comme de nuit, elle connaît une affluence considérable avec ses nombreux riverains, constitués essentiellement de locaux des structures étatiques et privées qui s'y sont installées pour finalement donner à cette avenue l'image d'un centre d'affaires. Pourtant, emprunter l'avenue Châlons-en-Champagne n'était pas une partie de plaisir pour les usagers au regard surtout de la très mauvaise qualité du bitume qui avait été réalisé en 1998.

Le Dr Alfred Sanou, alors maire de la commune de Bobo-Dioulasso, avait, on se rappelle, refusé de réceptionner l'ouvrage et dénoncé dans le même temps le non-respect des clauses du contrat d'exécution du projet par l'entreprise en charge des travaux. « Cette voie a été bitumée en 1998 dans le cadre du troisième projet urbain et confiée à la municipalité. Le projet, à cette époque, avait coûté la somme de 1 199 194 464 FCFA. Mais, seulement à la fin des travaux, mes techniciens ont constaté que l'ouvrage ne répondait pas du tout aux normes et que le travail avait été bâclé. Alors le conseil municipal avait décidé, à l'époque, de ne pas réceptionner l'ouvrage et avait sommé dans le même temps l'entreprise de revoir sa copie », dira l'ex-maire de la commune de Bobo.

Fortement incriminée dans cette affaire que certains avaient vite fait de considérer comme un deal mal ficelé, l'entreprise s'est donc vue obligée d'entreprendre des retouches qui consisteront à poser une deuxième couche de bitume. Mais cela n'a pas suffi à donner à cette avenue sa splendeur.

Y circuler depuis 1998 était toujours un véritable calvaire pour les usagers de la ville de Sya. Mais voilà que depuis quelques jours, l'avenue Châlons-en-Champagne à Bobo-Dioulasso est devenue une voie entièrement carrossable dans les deux sens. Les travaux de resurfaçage entrepris par le ministère des Infrastructures et du Désenclavement font désormais de Châlons-en-Champagne l'une des plus belles avenues de la ville de Sya. Longue de 2,5 km, elle a été entièrement revêtue en béton bitumineux de 5 cm.

Les travaux exécutés par le groupement d'entreprises EKF-EDM - Alpha Service et qui sont en voie d'achèvement offrent déjà aux usagers de la ville le plaisir de prendre la route. Aucun doute que l'éclat qu'offre aujourd'hui ce boulevard dans le réseau routier urbain contribuera à donner une belle image de la ville de Sya. Il appartient désormais aux usagers d'en faire bon usage et surtout à la municipalité d'entreprendre des travaux d'assainissement le long de la voie afin de contribuer largement à assurer la pérennité de l'ouvrage.