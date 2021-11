Cote d'Ivoire: Binao/Beugré françois, président de la mutualité - "Le collège moderne est une avancée dans le secteur, éducation-formation"

Le vendredi 5 novembre 2021, la Mutuelle pour le développement économique et social de Binao (Mudesbi), présidé par Beugré François, a procédé à la remise officielle des clés du Collège moderne de cette localité , une infrastructure financée sur fonds propres par la mutuelle en vue de juguler les maux liés aux échecs scolaires.

« La cérémonie de ce jour, est pour nous à Binao un événement exceptionnel, un acte majeur, une avancée notable dans le secteur, éducation-formation », a dit Beugré François, président de la Mutuelle pour le développement économique et social de Biano. Poursuivant, le premier responsable de la Mudesbi a fait savoir que l'ouverture de cet établissement secondaire à Biano aura moult avantages notamment la réduction du taux d'absentéisme, la réduction du taux de grossesses en milieu scolaire, l'augmentation du taux de scolarisation, l'augmentation du taux de réussite aux examens, la lutte contre les désertions et les échecs scolaires. « Ce collège est une aubaine pour nos enfants. Les élèves vont évoluer aujourd'hui dans un environnement propice pour leurs études », s'est-il adressé aux populations.

Quant à Charles Gnaoré, député de Gbolouville, il a exprimé toute sa satisfaction et sa gratitude à la mutuelle. «Aujourd'hui, je suis un fils heureux, aujourd'hui je suis un élu comblé parce que vous êtes en train de nous montrer qu'on peut avoir des Abdoulaye Diallo, fondateur de Djékanou, on peut les avoir dans les villages de Gbolouville. On peut donner le développement dans les villages de Gbolouville et, surtout, si nous sommes ensemble».

Il a également promis de faire porter leur voix à l'hémicycle pour la célérité des actions de développement à Gbolouville ainsi que les villages environnants dont le village de Binao « Nous en tant qu'élus, en tant que parlementaires, c'est de porter haut, les soucis et les problèmes de nos parents. Nos parents nous ont fait confiance. Mais, vous pouvez me faire confiance. Je suis votre fils ! Là où on peut parler pour que les situations des villages de Gbolouville soient meilleures, nous allons parler là-bas », a-t-il soutenu.

Notons que la réalisation du Collège moderne de Binao comprend, un bâtiment de quatre (04) classes, un bâtiment pour l'administration, des toilettes pour le personnel d'encadrement, enseignants et des toilettes pour les élèves. De plus, l'édifice scolaire est le résultat de la première phase du projet de construction du collège moderne de Binao.

Les travaux de la seconde phase sont annoncés pour bientôt pour s'achever dans le dernier trimestre de l'année 2022. Et cela va se faire avec la contribution du Conseil régional. Pour cette deuxième phase, trois bâtiments de quatre classes , une grande salle spécialisée des sciences de la vie et de la terre (Svt) et de Physique-chimie (Pc), une grande salle bibliothèque, une salle multimédia, un complexe sportif et toutes les autres commodités inhérentes au fonctionnement d'un établissement secondaire sont prévus.

Pour finir, le collège de Biano disposera de 16 classes en raison de quatre (04) classes de 6e, quatre (04) classes de 5e, quatre (04) classes de 4e et quatre (04) classes de 3e. Le parrain de la cérémonie, Sanogo Alpha, par ailleurs directeur des affaires administratives (Daf) au ministère de la Santé et de l'hygiène publique, a remis la somme de 1.000.000, de francs cfa à la population et aux différentes entités de la localité de Binao. Il a promis d'accompagner toutes les actions de développement de Binao. C'est dans une ambiance bon enfant rythmée par des sonorités du terroir qu'a pris fin la cérémonie.