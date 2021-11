Afrique de l'Ouest: Ennuis judiciaires des opposants sénégalais - L'argument trop facile de la cabale politique

analyse

Important dispositif policier, entrée du Palais de justice filtrée et tirs de gaz lacrymogène dans certains quartiers. La journée de ce mercredi 10 novembre 2021 était particulièrement surchauffée à Dakar.

A l'origine de cette nouvelle poussée de fièvre sociopolitique, l'audience concernant Barthélémy Dias à la Cour d'appel pour une sombre affaire de meurtre. L'affaire remonte au 22 décembre 2011 où le maire de Mermoz-Sacré-Cœur a été assailli dans son bureau par des «nervis armés» du Parti démocratique sénégalais (PDS), alors au pouvoir. Celui qui à l'époque s'opposait à un troisième mandat d'Abdoulaye Wade sort de son blouson deux armes à feu et une fusillade éclate. Un jeune lutteur du nom de Ndiaga Diouf y perdra la vie. Barthélémy Dias sera jugé et condamné en 2017 à deux ans de prison dont six mois ferme pour «coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et détention illégale d'arme sans autorisation». Un verdict pour lequel il a fait appel.

Aujourd'hui candidat de la coalition d'opposition «Yewwi Askan Wi» à la mairie de Dakar, il continue de crier à la cabale politique et voit dans cette audience un «complot» dans la perspective des élections locales du 23 janvier 2022.

Il avait donc appelé ses partisans à la résistance. Appel reçu 5/5 au-delà de sa chapelle politique puisque, dans une sorte de solidarité de bagnards, l'ex-maire de la capitale Khalifa Sall (1) et Ousmane Sonko du PASTEF (2) se sont joints au chœur de désapprobations qui est monté dans les rues de Dakar. Une situation qui a conduit au report de l'audience à problème pour la bonne et simple raison que l'incriminé Dias, invoquant des «embouteillages» dont on ne sait s'ils étaient réels ou créés de toute pièce, n'était pas présent. Sursis à comparution donc, l'audience ayant été finalement reportée au 1er décembre prochain.

Pas sûr cependant que la tension baisse d'ici là. Cela, d'autant plus que, dans l'après-midi, Barthélemy Dias et son compagnon d'infortune judiciaire Ousmane Sonko ont été brièvement interpellés avant d'être libérés.

Il faut dire que les relations entre Macky Sall et ses opposants sont particulièrement conflictuelles depuis quelque temps, certains accusant le président d'instrumentaliser la justice pour exclure du jeu politique des challengers sérieux.

Il faut reconnaître que c'est un peu gênant que tour à tour Karim Wade, Khalifa Sall, Barthélémy Dias et Ousmane Sonko aient tous, comme par hasard, des soucis judiciaires, au moment même où on suspecte Macky Sall de vouloir faire sauter le verrou limitatif du nombre de mandats présidentiels pour briguer un troisième bail.

On peut donc penser que comme tout homme politique qui se respecte le premier magistrat sénégalais use de moyens déloyaux pour servir sa cause. De là à dire que ses contempteurs soient totalement innocents de ce dont on les accable, il y a un pas qu'il faut se garder de franchir. Sans doute que, par leurs actes, ils ont prêté le flanc, pour ne pas dire autre chose. Et ils gagneraient à se battre, surtout sur le terrain judiciaire, au lieu de déplacer systématiquement le problème.

Quoi qu'on dise, la justice sénégalaise est créditée d'une certaine indépendance pour suivre aveuglément les desiderata des hommes politiques, soient-ils présidents de la République.

On peut de ce fait s'inquiéter de ce que des responsables qui aspirent à présider un jour aux destinées de leurs compatriotes recourent systématiquement à la rue pour faire pression sur la justice. Comme s'ils n'étaient pas des justiciables comme les autres.

(1): Il a été condamné en 2018 pour plusieurs délits dont «escroquerie sur les deniers publics» et «faux et usage de faux dans les documents administratifs»

(2) : Placé sous contrôle judiciaire, il est notamment poursuivi pour des faits présumés de viol et de menaces de mort sur l'employée d'un salon de massage