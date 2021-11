Sénégal: Situation politique - Les Imams et Oulémas du Sénégal appellent à l'apaisement

L'Association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal lance un appel solennel au parti au pouvoir et à l'opposition à «la retenue, au calme et au sens de responsabilité».

L'Association dit regretter les menaces, appels à la résistance et à l'insurrection brandis ces derniers jours de part et d'autre, dans l'arène politique sénégalaise. « Ces attitudes n'honorent pas la démocratie et sont antipodes des valeurs et cultures sénégalaises », souligne un communiqué parvenu à notre rédaction.

Les membres de cette organisation invitent l'Etat qui a le monopole de la violence légale, garant de la sécurité de tous les citoyens, à faire preuve de dépassement et de responsabilité, en pacifiant l'espace public, pour une bonne tenue des élections municipales prévues le 23 janvier 2022.