Algérie: La diplomatie algérienne pratique une politique de principe et d'engagement

Alger — La diplomatie algérienne pratique une politique de "principe" et d'"engagement" lors de sa participation dans les différentes organisations et enceintes internationales, à l'instar du sommet de la Ligue arabe et de l'Union africaine, a indiqué mercredi le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

"Nous pratiquons avec le président Abdelmadjid Tebboune une politique de principe et une politique d'engagement», a soutenu le chef de la diplomatie algérienne lors d'une conférence de presse en clôture de la Conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes, qui s'est tenue à Alger sous le thème "La diplomatie algérienne et les défis internationaux de l'Algérie nouvelle".

Le ministre a en outre relevé que l'Algérie est "respectueuse de l'indépendance des autres et soutient le principe de l'égalité des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes".

"Nous ne cherchons pas à imposer notre point de vue, nous voulons seulement que tous les acteurs soient aussi respectueux que nous du droit international", a-t-il déclaré.

Soulignant, par ailleurs, que "l'Algérie n'a aucune difficulté à s'exprimer ouvertement et de manière transparente", M. Lamamra a qualifié la diplomatie algérienne de "prévisible".

Lorsque nous défendons des principes, a-t-il poursuivi, "nous le faisons loin de tout extrémisme et essayons de le faire de manière constructive".

"Nous croyons aux vertus de la cohabitation pacifique et de la convivialité harmonieuse ainsi que du respect des uns et des autres", a-t-il encore ajouté.

Sur un autre registre, M. Lamamra a relevé que "la situation internationale est volatile et les fondamentaux sont bousculés", faisant part "d'improvisations et de remises en cause d'engagements et des positions utilitaristes plutôt que des positions basées sur des principes intangibles".

"C'est vrai aussi qu'il y a des réactions expéditives dont les auteurs ne prennent pas la peine de se mettre dans une perspective historique", a-t-il regretté.

A titre d'exemple, le ministre déplore le fait que "nous assistons à la destruction du Maghreb pierre par pierre alors que le destin de nos peuples aurait voulu qu'on construise et qu'on consolide cette tendance utilitariste dont la fin justifie les moyens".