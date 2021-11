Afrique: Coupe du monde 2022 / Zone Afrique - La Tanzanie proche de la qualification, défaite interdite pour la RD Congo

Pour le compte de la 5ème journée des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, la Tanzanie 1ère reçoit la RD Congo 3ème dans un match très important pour la suite.

En ballottage défavorable dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, la RD Congo abat sa dernière carte contre la Tanzanie jeudi et le Bénin dimanche. Deux rencontres capitales pour les Léopards. La RD Congo réalise une phase de groupe compliqué avec une 3ème place et seulement 2 points de retard sur les deux premiers du groupe qui sont la Tanzanie et le Bénin. Ils ont un bilan de 2 matchs nuls, 1 défaite ainsi qu'une victoire. Deux matchs nuls consécutifs au début contre la Tanzanie (1-1) puis sur la pelouse du Bénin (1-1) avant d'engranger une précieuse victoire lors de la réception de Madagascar (2-0). Cependant, ils restent sur une défaite rageante lors de la dernière journée contre Madagascar (1-0).

De son côté, la Tanzanie réalise une phase de groupe assez encourageante car elle se retrouve actuellement à la première place. Ce groupe est très équilibré et toutes les équipes peuvent encore prétendre à la première place synonyme de qualification pour le 3ème tour des qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Première du Groupe J avec 7 points, ex-aequo avec le Bénin et devant la RDC qui compte 5 points, la Tanzanie pourrait se rapprocher un peu plus de la qualification aux barrages en cas de succès ce jeudi contre la RDC.

Dans un match où la défaite n'est pas permise pour les deux équipes, nous devrions assister à une rencontre plutôt fermée où personne ne prendra de risques. Cette phase de groupe est assez équilibrée avec 4 équipes qui se tiennent et où il y a eu quelques matchs nuls.