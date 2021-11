Cote d'Ivoire: Elargissement de l'assiette de perception - Le Burida et la mairie de Bouaké signent une convention

La mairie de Bouaké vient de signer, ce mercredi 10 novembre 2021, une convention avec le Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida). A l'instar de Cocody, Dimbokro, Bouaflé, Aboisso, Méagui et Grand-Zattry, la ville de Bouaké vient de rejoindre les collectivités territoriales qui se sont engagées à faire respecter le droit d'auteur dans leurs villes et communes.

A travers cette convention, la mairie de Bouaké s'engage sur toute l'étendue de son ressort territorial, à aider le Burida en matière de prospection pour l'identification et le recensement de tous les exploitants occasionnels et permanents des œuvres littéraires et artistiques faisant partie du répertoire du BURIDA ; de recouvrement des redevances de droit d'auteur et des droits voisins auprès d'exploitants occasionnels ou permanents des œuvres littéraires et artistiques expressément identifiés par les Parties ; de lutte contre le piratage des œuvres littéraires et artistiques ; de formation, sensibilisation et communication sur le respect des droits de propriété littéraire et artistique.

Pour la réalisation de ce partenariat, la mairie de Bouaké et le Burida amèneront tous les utilisateurs d'œuvres de l'esprit, exerçant dans la commune de Bouaké à s'acquitter des droits d'auteur et des droits voisins pour le mieux-être des artistes, des éditeurs ainsi que des producteurs.

Il faut rappeler que le Burida a signé le 24 août 2020, une convention de partenariat avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci). Cet accord est relatif à l'élargissement de l'assiette de perception en vue d'accroître les ressources du plan d'action stratégique initié par la Direction générale et adopté par le Conseil de Gestion et de Restructuration en mars 2020.

Signalons que cette convention qui doit faciliter l'exercice des missions du Burida sur toute l'étendue du territoire national, prévoit en son article 4.2 que des contrats individuels soient passés avec chaque ville et chaque commune membre de l'Uvicoci. Et ce, pour une collaboration effective des services municipaux dans l'exécution sur le ressort territorial de la ville ou de la commune concernée, des activités du Burida.