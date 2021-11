Algérie: Algérie/Turquie - Le secteur de l'énergie et des mines offre de grandes opportunités de coopération

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a affirmé, mercredi à Alger, que le secteur de l'énergie et des mines offre de grandes opportunités de coopération entre l'Algérie et la Turquie, notamment dans les domaines des hydrocarbures et de la pétrochimie.

S'exprimant aux travaux de la 11ème session de la Commission mixte intergouvernementale algéro-turque de coopération économique, scientifique et technique, M. Arkab a précisé que "le secteur de l'énergie et des mines figure parmi les domaines prometteurs qui offre de grandes opportunités de coopération entre l'Algérie et la Turquie".

A travers la nouvelle loi sur les hydrocarbures, "l'Algérie compte ouvrir de nouvelles perspectives de coopération en garantissant un climat propice et plus attractif pour l'investissement et le partenariat", a relevé M. Arkab.

Il existe, poursuit le ministre, de "nombreuses" opportunités pour l'investissement et le partenariat dans le domaine du développement des énergies renouvelables dans le cadre des efforts de l'Algérie visant à renforcer les moyens de production et de transport d'électricité et à diversifier le mix énergétique national.

Le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez a, pour sa part, salué le développement des relations de coopération entre les deux pays, exprimant son souhait de tenir l'année prochaine la 12ème session de la commission en Turquie.

Il s'est félicité des réunions "fructueuses" entre les deux délégations à même de hisser les relations économiques algéro-turques à "de hauts niveaux", soulignant les "grandes" potentialités de coopération entre les deux pays.

Il a évoqué le développement des investissements algériens en Turquie notamment à travers la société nationale Sonatrach dans le domaine de la pétrochimie.

Sur les hydrocarbures, le ministre turc a rappelé l'expérience et l'expertise algériennes dans ce domaine, ce qui a permis à l'Algérie d'occuper une place "pionnière" en matière d'approvisionnements de la Turquie en gaz liquéfié et en pétrole et ses dérivés.