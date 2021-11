Afrique: Coupe du monde 2022 / Zone Afrique - Bénin-Madagascar, une rencontre à ne pas perdre

Jeudi, le Bénin et Madagascar s'affrontent pour le 2ème tour des qualifications à la Coupe du Monde 2022.

Le Bénin est en bonne posture et doit l'emporter pour espérer prendre les devants. Madagascar a encore de faibles espoirs. Le Bénin occupe la 2ème place de ce classement avec 7 points soit le même nombre que le leader qui est la Tanzanie. Cette 2ème place n'est pas suffisante car seule la première permet de se qualifier pour le 3ème tour des qualifications. Le Bénin avait très bien commencé sa campagne avec une victoire à Madagascar (0-1), un nul contre la République du Congo (1-1) ainsi qu'une victoire en Tanzanie (0-1). Cependant, ils restent sur une défaite frustrante lors de la dernière journée contre la Tanzanie (0-1). Il reste deux matchs à jouer et le Bénin doit absolument gagner ces deux matchs pour espérer accrocher cette 1ère place. Les hommes du sélectionneur français Michel Dussuyer veulent se rattraper auprès de leurs supporters après leur non qualification pour la prochaine CAN.

Quart de finaliste de la dernière CAN à l'instar du Bénin, Madagascar ne sera pas non plus de la partie pour la prochaine édition. Depuis un an, les Barea sont dans le dur. Après 8 matches sans victoire dont 6 défaites, ils ont pris leurs premiers points dans cette campagne qualificative au Mondial 2022 lors de la dernière journée, grâce à leur victoire contre le Congo (1-0). Mathématiquement, tout est encore possible mais les débuts catastrophiques des Malgaches, derniers au classement, auront certainement raison d'eux. Leur phase aller s'est soldée par des défaites contre le Benin (1-0) puis en Tanzanie (3-2) et au Congo (2-0).

Ce match peut être la dernière chance pour Madagascar mais aussi pour le Bénin, les deux équipes doivent à tout prix gagner. L'enjeu est encore plus grand pour le Bénin qui en cas de victoire et selon le résultat de la Tanzanie, pourrait avoir toutes les cartes en mains pour se qualifier pour le 3ème tour des qualifications à la prochaine Coupe du Monde.