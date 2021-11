Congo-Kinshasa: Fin de la visite du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur à Bukavu

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, Daniel Aselo, accompagné de députés et de sénateurs a bouclé son séjour à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Il était à la tête d'une délégation pour évaluer la situation sécuritaire, une semaine après la dernière attaque dans cette ville, des casernes militaires et policières par des hommes en armes jusque-là non identifiés.

Durant 72 heures, la délégation a rencontré différentes autorités politico-administratives, judiciaires, quelques leaders de la société civile, et des chefs des territoires de Kalehe, Kabare et Walungu qui entourent Bukavu. Rien n'a filtré de leur entretien, la primeur du rapport étant réservée au président Félix Tshisekedi.

« On ne les a pas vus quitter la ville »

« D'après les informations en notre possession, ceux qui ont attaqué la ville de Bukavu, apparemment on ne les a pas vus quitter la ville. Il n'est pas impossible qu'ils soient encore, si pas tous mais au moins une partie, dans la ville de Bukavu. Et c'est pour ça que les services de sécurité doivent être mis en contribution », explique le député national Mastaki Namegabe Justin, élu de Bukavu, est membre de la délégation.

Rassurer les populations

Au cours d'une parade animée au camp Saio, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a appelé les militaires à la discipline et à la vigilance. S'adressant aux populations, il s'est voulu rassurant : « Pour le Sud-Kivu, on n'a pas prévu l'état de siège, mais il y a des ennemis qui veulent en quelque sorte énerver la population et en fait, présenter l'état de siège comme si c'était la pire des situations. C'est de l'intoxication, c'est ce que je peux dire ! »

Depuis l'attaque du 3 novembre, la sécurité a été renforcé dans la ville, surtout pendant la nuit. De nombreux barrages routiers ont notamment été installés.