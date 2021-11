Afrique: Éliminatoires Coupe du Monde 2022 Togo - Sénégal ce jeudi (19h) - Les «Lions» à Lomé pour faire le plein

Déjà qualifiés depuis le mois dernier pour les barrages pour le Mondial 2022, le Sénégal va affronter ce jeudi au stade de Kégué de Lomé, l'équipe du Togo, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires. Plus qu'une simple formalité, cette rencontre aura valeur de test pour Aliou Cissé. Si les Lions ont cette ambition de faire un sans faute, ce sera également l'occasion pour le sélectionneur Aliou Cissé de répéter ses gammes et préparer au mieux la CAN qui se profile.

L'équipe du Sénégal va aborder ce jeudi 11 novembre, la 5e journée de la poule H des éliminatoires du Mondial 2022. Ce sera face au Togo qu'elle affrontera à 19 heures au stade Kégué de Lomé.

Après la qualification du Sénégal aux derniers matchs de barrages, cette rencontre constitue une étape importante dans le cadre de la préparation à la prochaine CAN.

Le sélectionneur Aliou Cissé a déjà fixé le cap. Il s'agit "de bien finir cette phase de qualification. C'est également l'occasion pour lui d'avoir encore plus de certitudes dans les différents compartiments du jeu de son jeu, sur ces schémas tactiques et sur ces joueurs.

A ce titre, il aura certainement l'opportunité d'évaluer sa défense qui sera cette fois ci remaniée après le forfait de Abdou Lahad Diallo qui, formait avec le capitaine Kalidou Koulibaly, le paire gagnant de l'axe. Sauf que la partition livrée lors du déplacement contre la Namibie à Johannesburg (1-3) n'avait totalement convaincu nombre d'observateurs.

Le sélectionneur national ne s'était pas d'ailleurs empêché de relever son insatisfaction sur le rendement de sa défense. De même que ses regrets sur les

trois buts encaissés lors des deux précédentes journées, contre la Namibie en aller comme au retour.

Le technicien sénégalais s'est toutefois empressé de préciser que ce n'était pas une raison pour remettre tout en question.

"J'ai énormément confiance en cette paire. Ces deux garçons ont énormément de qualités. On parle plus de système défensif. Nous savons que si nous voulons aller loin, il nous faut un système défensif solide. C'est la condition sine qua non pour exister en Afrique", avait-il expliqué.

La rencontre contre les Éperviers sera mise à profit pour mettre dans le bain les nouveaux arrivants dans la Tanière. Après l'intégration de Bouna Sarr sur le flanc droit de sa défense, le coach des Lions vient de faire appel à Pape Guèye de l'Olympique de Marseille pour étoffer son groupe et relancer son chantier au milieu de terrain.

Au-delà du test, la bande à Sadio Mané a la ferme ambition de faire le plein avec une cinquième victoire de rang et finalement de faire un parcours sans faute.

Cela passe aussi par une seconde victoire contre Togo.

"Nous avons à cœur de bien finir ces éliminatoires en allant faire un bon résultat à Lomé le 11 novembre, et finir bien devant notre public pour préparer la CAN", avait rappelé le sélectionneur.

Le Sénégal est actuellement leader du groupe H avec 12 points. Il est suivi au classement par le Togo (4 points). Il faut préciser que ce match Togo-Sénégal, se jouera à huis clos à partir de 19 h conformément au protocole sanitaire COVID-19 des matchs de la FIFA et de la CAF.