Congo-Kinshasa: Sit-in devant l'immeuble du gouvernement - 17 syndicats du Ministère de la Santé réclament la signature d'un protocole d'accord

"Les mêmes causes produisent les mêmes effets", dit-on. En sit-in une fois de plus ce lundi 08 novembre, les syndicats des infirmiers, agents administratifs et fonctionnaires de l'Etat et paraétatiques du Ministère de la Santé publique étaient devant l'immeuble du gouvernement pour revendiquer la "signature du protocole d'accord " de la négociation, Gouvernement et l'intersyndical, ainsi que le lancement des activités interministérielles (Ministre de la Santé, du budget et les 17 syndicats), du Ministère pour une négociation du taux barémique du personnel de santé, comme convenu.

Après plus de 3 mois de grève observée par les professionnels de Santé, un protocole d'accord a été mis en place pour mettre les deux parties en harmonie. Malgré ce compromis, ces parties n'ont toujours pas encore accouché leurs signatures sur le papier pour la mise en œuvre de ce dernier.

Sur place devant l'immeuble intelligent, ces manifestants ont déclaré qu'ils sont là pour représenter tous les personnels de santé de la République Démocratique du Congo, devant le Ministère de la Santé qui est leur autorité de tutelle. Ils ont souligné qu'ils veulent juste la mise en œuvre de «la signature de protocole d'accord» de la dernière négociation entre le Ministère de la Santé, de budget et les 17 syndicats des infirmiers, pharmaciens, administratifs, les fonctionnaires...

«Un peuple se libère par l'exigence de résultat. Nous sommes venus ici pour deux choses. Premièrement, c'est pour la signature du protocole d'accord qui a fait plus de deux semaines et deuxièmement, que le gouvernement lance les activités des commissions interministérielles pour que l'on puisse parler de nos primes, augmentation de salaire et tout ce que nous avions parlé lors de la derrière rencontre avec le Ministre de Santé. Nous sommes ici jusqu'à la satisfaction de nos besoins. Nous avons fait 3 mois de grèves, nous n'avons pas encore signé le protocole d'accord, s'il agit de faire 90 jours, nous allons le faire pourvu que l'on retourne à la table des négociations pour mettre en œuvre les résolutions de la négociation», a déclaré Fidel, le président inter syndical national du personnel de santé.

Rappelons que, depuis le 2 août de l'année en cours que la grève du personnel de santé avait débuté et elle compte actuellement, 3 mois. Le gouvernement avait déjà entamé des négociations pour trouver des compromis à ce qui concerne la revendication du personnel de santé. Malgré ces négociations, aucun terrain d'attente n'a été trouvé.

Notons que cette grève est sur toute l'étendue du territoire national, comme dans la province du Sud-Ubangi, les professionnels de santé non médecins de cette contée-là, ont organisé un sit-in ce même lundi 08 novembre 2021 au siège de l'Assemblée provinciale pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail.