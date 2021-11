Cote d'Ivoire: Lutte contre les Fake news - 8 nouveaux ambassadeurs "Emivoire" formés

En vue de contribuer à la lutte contre la désinformation et les Fake news en période de crise, huit jeunes leaders de communauté provenant de quatre villes du pays (Bouaké, Gagnoa, Katiola et Abidjan) ont été formés, du 28 octobre au 5 novembre 2021, dans le cadre de l'Université Emi sur le thème : « Médias sociaux, ensemble contre la haine et la radicalisation ». La cérémonie de remise de parchemins à ces experts Emivoire a eu lieu le 6 novembre 2021, à Abidjan-Cocody.

« Quand les réseaux sociaux sont mal utilisés, cela conduit à des conflits sociaux. Dans le cadre de la crise post-électorale, de nombreux jeunes dont des étudiants ont été emprisonnés parce qu'ils auraient contribué à la désinformation sur les réseaux sociaux. Aussi, avec le Covid-19, certains sont allés jusqu'à dire qu'on pouvait soigner cette maladie avec les feuilles de Nîmes et puis il y a cette vidéo montée en toute pièce qui circulait, récemment, sur les réseaux sociaux faisant croire que des Ivoiriens avaient été attaqués à des Nigériens. On a vu ce que cela a eu comme conséquences. Nous avons pensé qu'il était important de former ces jeunes à une utilisation responsable de l'information. L'objectif de ce projet est de former 50 jeunes en vue de lutter contre les discours de haine et la radicalisation dont des alumni, c'est-à-dire des jeunes déjà formés qui reçoivent la formation des formateurs pour servir de relais auprès de leurs communautés respectives », explique Sylvie Kanga, chargée du projet Emivoire.

Pour Agnès Kraidy, conseillère spéciale, représentant le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, tout le monde produit du contenu mais tout le monde ne produit pas de l'information. C'est pourquoi il est important de former les consommateurs des médias à une utilisation responsable. C'est à juste titre qu'elle a salué ce programme qui vise à former des jeunes engagés pour une information de qualité.

« Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Dw Akademie en Côte d'Ivoire portant sur la lutte contre le discours de haine et la radicalisation », confie Léa Nandzik, responsable des programmes Deustche Welle en Côte d'Ivoire.

« Les droits humains doivent jouer un rôle en Afrique. En Côte d'Ivoire, la radicalisation a joué un rôle tragique lors de la période électorale. C'est pourquoi le gouvernement allemand soutient le Deusche Welle Akademie dans son engagement pour la démocratie, la liberté, la lutte contre les discours de haine.

« Même si on n'est pas d'accord, il faut respecter l'autre, le droit à la différence. Dans la politique, on peut avoir des positions différentes mais l'essentiel c'est le respect de l'être humain », a indiqué Ingo Herbert, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire.

Initié depuis 2019 par le Deusche Welle Akademie et mise en œuvre par le Centre d'éducation pour une société durable (Esd), "Emivoire" est un projet à l'éducation des médias qui vise à former les jeunes à l'utilisation responsable des réseaux sociaux et à lutter contre toutes formes de discours de haine sur lesdits réseaux.