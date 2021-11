Congo-Kinshasa: Offres signées "Objectif Habitat Asbl" - Cité Baruti - 4.000 parcelles en vente à moindre coût dans la Commune de Maluku

Y a pas match. Des offres faites par "Objectif Habitat Asbl" sont véritablement une aubaine pour les congolais. Oui, il y a quoi à éclairer l'opinion nationale à ce sujet. Etre propriétaire d'une parcelle en République démocratique du Congo n'est plus un luxe réservé exclusivement aux richissimes.

Aujourd'hui plus que jamais, à travers Objectif Habitat Asbl que chapeaute des mains de "Maître" Anady-Sarah Nadya Kibalabala, il est possible de devenir "papa ou maman Lopango". Tenez ! Après les cités Kimbangu et Moseka, la Présidente de cette Asbl, déterminée à accroître le nombre de propriétaires des maisons à Kinshasa, vient de lancer officiellement, à moindre coût, de nouvelles offres pour la cité baptisée "Cité Baruti", située à trois kilomètres du Fleuve Congo dans la commune de Maluku.

Tel un couperet, la nouvelle est tombée dans les tympans des fidèles comme un tonnerre de Brest, s'il faut, ex abrupto, s'étonner de la même manière que le capitaine Hadock, dans les très célèbres aventures de Tintin. Devant un parterre de fidèles branhamistes qui nourrissaient des déflagrations d'applaudissements à chaque prise de parole, l'Apôtre Baruti a souhaité porter lui-même sur le fonts baptismaux ce cadeau qu'il immortalise à jamais en présence de son initiatrice, Anady-Sarah Nadya Kibalabala. En collaboration avec le Tabernacle Baruti avec son administration, Objectif Habitat Asbl veut, par ces offres, aider chaque chrétien à devenir propriétaire d'une parcelle.

Pour ce faire, la Cité Baruti se présente comme une nouvelle destination de plus de 4.000 habitations.

Offres attrayantes Cette concession située en face de la Zone économique spéciale, très attrayante et accessible par la voie routière, va permettre certainement aux futurs propriétaires de se retrouver dans une zone résidentielle, non loin de la zone industrielle. «Avec le lancement des activités de la ZES de Maluku, cet emplacement sera très stratégique. Toutes les multinationales ne rêvent que de s'installer dans la zone. L'activité économique va donner de la valeur ajoutée à ceux qui seront chanceux d'acquérir une parcelle dans la cité Baruti », fait savoir cette Asbl qui, trois années durant, marque les esprits et laisse des empreintes indélébiles dans le secteur d'Habitat en RDC.

4.000 parcelles à moindre coût

Tout laisse croire qu'en plus de la quiétude et du vent frais du fleuve, l'endroit sera le plus sécurisé étant donné que la ZES-Maluku est un miroir que le gouvernement tient à bien sécuriser pour attirer les investisseurs. Les routes seront bientôt asphaltées. D'ores et déjà, l'on renseigne qu'après ce lancement, les fidèles accourent pour s'octroyer des terrains en premiers bénéficiaires.

«Le nom de Baruti est utilisé comme un symbole, l'histoire d'une icône du monde pastoral contenue dans un seul projet. Ces 4.000 parcelles qui sont offertes aux chrétiens Branhamistes, en particulier et, aux Kinois, en général, sont situées dans quatre sites stratégiques selon leurs emplacements, dont trois à Maluku et un à Menkao. Les nouveaux propriétaires auront le privilège d'être logés à quelques mètres de la route principale. L'accessibilité dans nos terrains est vraiment notre cadet des soucis», a signifié expressis verbis, Anady-Sarah Nadya Kibalabala, Présidente de l'Asbl Objectif Habitat.

Tous propriétaires

Les différentes offres permettent à toutes les bourses de devenir propriétaires à moindre coût. Leader dans le secteur de l'habitat en RDC, Objectif-Habitat Asbl appelle toutes les entreprises publiques et privées, les banques, les brassicoles, les Télécoms, l'Etat congolais, les associations, les organisations non gouvernementales, les Eglises à acquérir des parcelles pour leurs agents ou membres. Au regard de la pression croissante de demandes, les éventuels souscripteurs doivent se hâter car le nombre des parcelles est trop limité.

Objectif Habitat Asbl vend ces terrains à un prix promotionnel de 4.500 dollars, somme payable en 18 tranches. Les souscripteurs sont appelés à verser une caution de 250 dollars. En plus, les potentiels acquéreurs sont appelés à payer les frais administratifs à 175 dollars américains.

«Achetez votre terrain et vivez de la manière dont vous méritez, un logement décent pour une vie radieuse», Objectif Habitat Asbl invite chaque Congolais à frapper sa porte, situé au croisement de l'avenue Wangata/Boulevard du 30 juin, Immeuble Vulambo 5 niveau, Kinshasa-Gombe. Contacts : + 243 844204045, +243 9972708372, +243 824395729.