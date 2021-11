Madagascar: Covid - Alerte sérieuse dans l'Océan Indien

À Maurice, les cas de Covid-19 repartent à la hausse ces derniers temps. Ils dépassent les 150 cas journaliers, note le site d'informations Défi média.

Samedi 6 novembre, ils ont atteint le chiffre de 166 et 5 décès étaient à déplorer. La situation est bel et bien en train de s'aggraver dans l'île sœur et les autorités sanitaires malgaches doivent plus que jamais être sur leur garde et faire preuve d'une grande vigilance après la reprise des vols en provenance de l'extérieur. Les liaisons aériennes avec nos voisins de l'Océan Indien sont bi-hebdomadaires et, sans faire preuve d'alarmisme, on peut présumer que le virus est déjà présent sur notre territoire.

Les autorités sanitaires malgaches n'ont parlé que des 20 cas de contamination de Morondava et elles ont affirmé qu'elles avaient pris toutes les mesures nécessaires pour circonscrire une possible propagation du virus. Depuis, c'est un véritable silence radio. Ce mutisme est propice à la propagation de rumeurs. Les services de communication officielle assurent qu'il faut rester serein et que la situation est sous contrôle. Les dispositions prises sont normales : obligation du port du masque et gestes barrières à respecter sur tout le territoire.

Cependant, il n'y a pas de reprise des tests PCR. Même si les consignes sont strictes, la population ne se sent pas oppressée par ces directives. Elles sont appliquées sans mouvement d'humeur de la part des citoyens. On ne sait pas comment la situation va évoluer, mais tout le monde a à l'esprit le danger d'une explosion des contaminations. Le ministère de la Santé est prêt à toutes les éventualités. Les responsables surveillent de très près ce qui se passe chez nos voisins. L'île Maurice, la Réunion, Mayotte et les Comores sont en alerte sanitaire.

Madagascar ne peut rester insensible à cette recrudescence des cas de Covid-19 sur son territoire et chez ses voisines. Il n'est pas question de paniquer. Il faut mettre en place un plan de prévention efficace. Nous avons décidé d'ouvrir nos frontières car cela était nécessaire et il nous faut en assumer tous les risques.