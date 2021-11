Madagascar: Natation / Ligue Analamanga - La saison prometteuse lancée

La saison 2021-2022 sera riche en compétitions pour la ligue Analamanga.

La ligue régionale de natation Analamanga a ouvert la nouvelle saison de la plus belle des manières. Elle a organisé sa toute première compétition ce week-end à l'ANS Ampefiloha. Il ne s'agit pas seulement du lancement de la saison mais aussi d'un événement pour marquer la première entrée en activité de la nouvelle présidente Valisoaniaina Rasolonjanahary et de son équipe. Et ce fut un succès, avec la participation de 105 nageurs dont 30 non licenciés. Ils étaient issus des 11 clubs de la ligue. Cette journée a été marquée par une belle performance de Praxas du club Saint Michel. Elle s'est emparée du record du 200 m nage libre en 2'39'80, contre 2'42'46 appartenant à Johanna Rabary, il y a neuf ans.

« L'objectif de cette compétition est de réveiller les nageurs. Toutes les catégories sont presque concernées. Le prochain rendez-vous sera les 27 et 28 novembre au Bani Ivato, durant lequel les compétiteurs se mesureront. La coupe de Noël est prévue le 12 décembre. Les activités de la ligue ne se limitent pas aux compétitions, d'autres activités sont au programme pour la promotion de cette discipline », a fait savoir le CTR Emilien Tovoniaina. En début d'année, plus précisément le 16 janvier prochain, se tiendra le championnat régional de nage libre, tandis que les championnats pour les catégories avenirs, poussins et benjamins auront lieu les 29 et 30 janvier. Les minimes, cadets et seniors, quant à eux, s'affronteront les 19 et 20 mars.