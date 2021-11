Madagascar: Musique - Odyai revient avec « Fake Love »

Rnb, Afro-beat, Rap... tout est dans le menu de ce monsieur. Odyai, avec sa voix mélodieuse, séduit les jeunes collégiennes et lycéennes. Après ses aventures avec le label Gasy ploit, il devient une étoile de la musique urbaine.

Cependant, il se fait rare depuis quelque temps. Après quelques années de recul, il sort un nouveau morceau avec le rappeur Agrad, Fake love, une chanson qui enregistre jusqu'ici plus de 20 613 vues. Comme toujours, Odyai est fidèle à ses convictions. Le message reste le même, prêcher l'amour.

Ses morceaux sont appréciés par les adolescents de toutes les régions de Madagascar. Star de courte durée dans la capitale, il veut reconquérir le cœur des jeunes de la Ville des Mille. En effet, l'auteur d'Anilanao a plus que jamais marqué une empreinte indélébile dans les archives de la musique malgache en réalisant de grands exploits pour que la musique urbaine en devienne une tendance d'actualité, une source de gains pour cette génération montante.

Forgé dans une carrière artistique professionnelle pleine d'humilité et de réserve, il s'est fait une place considérable dans l'arène musicale avec le temps, par la perfection dans ses œuvres et par sa constance dans son domaine de prédilection. Une carrière artistique qui a connu des hauts et des bas, sur cette nouvelle sensation de la musique malgache transparaît le désir et la passion d'apporter loin et haut les couleurs du pays au-delà des frontières. Ce qui explique son travail par abnégation et détermination.