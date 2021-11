Madagascar: Antananarivo - Neuf enfants fugueurs retrouvés par la police

Neuf enfants dont huit filles et un garçon avaient quitté le domicile de leurs parents sans prévenir, il y a quelques jours.

Ils manquaient à l'appel et n'avaient pas été revus par leurs familles. Les parents de ces adolescents âgés entre 13 et 16 ans étaient venus signaler leur disparition auprès de la police. Un appel sur les réseaux sociaux a été lancé par leurs familles pour les retrouver. Le service de la police des mœurs et des mineurs s'est donc lancé à leur recherche. D'après l'enquête de la police, ces adolescents ont fugué pour suivre d'autres enfants.

D'autres ont quitté la maison pour fuir la discipline imposée par leurs parents. Ainsi, la police mène actuellement une descente auprès des écoles dans la capitale pour sensibiliser sur la sécurité des enfants. Un policier a expliqué qu' « à l'âge de l'adolescence, les enfants fuguent pour différentes raisons, dans la plupart des cas, c'est pour échapper à un environnement violent au sein de la famille.

Pour les plus âgés, les fugues se traduisent par un besoin de se rebeller, voire un désir d'indépendance... ». Et lui d'ajouter que « Dès lors que l'enfant ou le jeune adolescent habite hors du domicile familial pour une longue durée, plus les risques qu'il devienne une victime d'agression ou d'exploitation augmentent, plus il est exposé à l'addiction à la drogue, au vol, au crime... ».

Néanmoins, dans la majorité des cas, ces derniers sont retrouvés et reviennent à la maison après quelques jours de disparition. La police incite ainsi les parents à communiquer davantage avec leurs enfants pour pouvoir connaître leurs malaises s'il y en a, d'être à leur écoute pour éviter que la situation se détériore, comme dans ce cas de fugue.