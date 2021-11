Madagascar: Football - Les Barea jouent leur va-tout contre les Écureuils

La rencontre de ce soir opposant les Barea de Madagascar aux Écureuils du Bénin est déterminante pour la suite de l'aventure pour les deux sélections.

Sans complexe. C'est ce que le sélectionneur des Barea, Eric Rabesandratana, a annoncé hier lors de la conférence de presse d'avant-match. Dernier du groupe J, Madagascar n'a rien à perdre ce soir au Stade de l'amitié de Mathieu Kérékou de Cotonou pour le compte de la 5è journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

En ballotage défavorable, les Barea abordent la rencontre face aux Écureuils du Bénin avec un bel état d'esprit et sans pression. " Nous n'avons pas eu les résultats que nous voulions au début. Nous avons envie de continuer le travail qui a été mis en place. Nous avons essayé de remettre l'état d'esprit, l'envie de bien jouer. Nous avons été récompensés contre le Congo au match retour et nous allons mettre en place la dynamique. Nous avons besoin de beaucoup d'humilité. Notre groupe est sain et il y a beaucoup de talent, puis il y a des choses qui ont été faites. Nous allons jouer notre jeu sans complexe face à la belle équipe du Bénin. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour gagner le match ", a fait savoir Eric Rabesandratana.

Deux absences. Deux joueurs manquent à l'appel à Cotonou à savoir le portier Yannick Pandor et le défenseur Fabien Boyer. » L'arrivée de Jérémy Morel est très importante pour le groupe, surtout avec l'absence de Fabien Boyer « , a souligné Eric Rabesandratana. La dynamique du groupe a été retrouvée surtout après la victoire face à la République Démocratique du Congo. Un avis partagé par le capitaine de l'équipe, Ibrahim Amada. " Nous sommes dans un renouveau. Il y a pleins de joueurs qui sont partis et nous sommes en train de réintégrer les jeunes et reformer l'équipe, mais ça n'enlève rien la qualité des joueurs et du jeu de l'équipe. Nous jouons sans pression et nous sommes là pour jouer notre chance ", a souligné le capitaine des Barea.

De leur côté, les Béninois sont sereins et espèrent remporter les trois points à domicile. » Nous avons l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir gagner avec des ambitions et de la force « , souligne le sélectionneur des Écureuils. Une victoire des Barea relance leur chance dans ce groupe qui les ramène à six points, en espérant un nul entre la République Démocratique du Congo contre la Tanzanie. Les protégés d'Eric Rabesandratana devraient faire preuve d'efficacité, de combativité et de réalisme pour remporter ce duel tant décisif.