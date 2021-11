Madagascar: Évènement - « Concert VIP » - Dama et Bekoto remettent ça

Forts du succès de leurs retrouvailles avec le public, Dama et Bekoto continuent leur épopée musicale. Ils peaufinent un concert VIP d'envergure au Karibotel Domaine Manerinerina Ambohibao.

Toujours aussi énergiques, joviaux et taquins, tout en affichant cet esprit de fraternité propre au groupe Mahaleo, Dama et Bekoto se sont redécouverts à nous souriants hier après-midi. Dans le cadre d'une rencontre exclusive avec la presse, ces deux grands artistes de la scène culturelle malgache ont affiché leur reconnaissance envers les milliers de fans de Mahaleo. Une fierté également d'avoir pu honorer ainsi la mémoire de leurs illustres pairs disparus, mais surtout de pouvoir perpétuer encore et toujours l'héritage musical du groupe.

« Ce fut pour nous un véritable plaisir, une joie très particulière, voire incommensurable que d'avoir pu à nouveau retrouver la scène. Nous sommes d'autant plus ravis que cet événement a ravivé en nous l'envie de toujours aller à la rencontre des fans de Mahaleo» souligne Dama. Pour ce faire, le mythique groupe Mahaleo s'entoure désormais de la fine équipe d'Original Events et peaufine pour ce 27 novembre à partir de 15h un « Concert VIP » au Karibotel Domaine Manerinerina Ambohibao.

Si les re trouvailles à Antsahamanitra ont laissé la part belle à une liesse populaire comme le veut la tradition avec Mahaleo, ce rendez-vous au Karibotel Domaine Manerinerina Ambohibao sera surtout l'occasion pour Dama et Bekoto de pouvoir communier avec leur public.

« En communion avec le public »

«Comme son titre l'indique, ce concert sera surtout l'occasion pour nous de pouvoir festoyer au plus près du public. Il y aura également plus d'espace pour vous, et vous pourrez savourer largement le paysage verdoyant qui vous y entoure, tout en profitant du spectacle » explique Bekoto, d'un air toujours aussi taquin. Concert VIP oblige, l'organisateur Original Events mettra aussi les bouchées doubles pour émerveiller le public, aussi bien par rapport à la mise en place du spectacle en général que concernant le menu gastronomique qu'il réserve à ses convives. «Rassurez-vous! Vous serez gâtés » confie Bekoto. Outre l'ambiance qui sera ainsi feutrée et harmonieuse vu le cadre, le concert restera fidèle au groupe, à savoir entraînant, mélodieux et festif.

Pas mal de surprises seront ainsi au rendez-vous de la part de Dama et Bekoto, qui en plus de reprendre ce répertoire intemporel de Mahaleo, s'entoureront également de talentueux musiciens pour l'occasion. « Nous avons mis un point d'honneur à choisir des collaborateurs qui sauront parfaitement valoriser l'esprit du groupe sur scène» affirme Dama. De même, fiers d'avoir brillamment surpris le public d'Antsahamanitra, le duo se réserve encore le plaisir d'annoncer sur place les invités qui partageront ce moment privilégié avec eux.

Entamant pas-à-pas la célébration des 50 ans de scène du groupe qui sera à marquer d'une pierre blanche l'année prochaine, Mahaleo convie déjà les fans à y acquérir des goodies collectors, exclusivement disponibles sur place.