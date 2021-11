Cote d'Ivoire: Association mondiale des Aumôniers droits de l'homme - Le chef du village d'Anono nommé grand médiateur

World Chaplains Association Human Rigths ou Association Mondiale des Aumôniers Droits de l'Homme, à travers WCAHR-ONU AFRIQUE vient d'honorer notre pays et la Chambre des Rois et chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire à travers la nomination de Nanan Djorogo Nangui Sévérin, Chef du village d'Anono, au poste de Conseiller Spécial du Directeur Exécutif Afrique et Grand Médiateur avec le grade de Capitaine. Il sera officiellement installé, ce jeudi 11 novembre 2021.

Ce décret de nomination pris le 04 novembre 2021 par le Général Lebahy Mathias, Directeur Exécutif et Commandant Afrique de WCAHR-UN Africa vient couronner l'énorme travail de médiation réalisé par le Chef Djorogo Nangui Sévérin depuis son accession à la tête du village d'Anono en 2017 et de la Chambre des Chefs Atchans en 2020. Les missions qui reviennent désormais au Grand Médiateur des Nations Unis pour l'Afrique consistent à mettre au service des pays africains en crise, son expertise en matière de règlement des conflits et crises dans une dynamique à la fois traditionnelle et moderne.

A noter que World Chaplains Association Human Rigths entend contribuer à un monde meilleur pour tous. Son mécanisme de prise de décisions repose sur des études empiriques ainsi qu'une évaluation de données de haute qualités. Cette structure entend également permettre la construction de relations fructueuses et avoir un réel impact dans tout ce que nous entreprenons.