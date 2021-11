Congo-Kinshasa: Culture - La FDNT présente la nouvelle police d'assurance maladie destinée aux artistes comédiens

L'Association Nationale du Théâtre Populaire et du Cinéma, ANTPC en sigle, a été à l'honneur mardi 9 novembre 2021, dans l'enceinte de la salle de spectacle Showbuzz au cours d'une rencontre organisée par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. C'était l'occasion pour Activa Assurances de procéder à la présentation de la nouvelle police d'assurance maladie dont ces artistes en sont les heureux bénéficiaires. Une centaine d'artistes comédiens ont pris part à ces échanges.

La Présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, avec qui les artistes ont échangé par appel vidéo, avait promis de mettre en place à travers sa Fondation une couverture santé dédiée aux artistes comédiens et leurs familles respectives. Chose promise, chose due.

Cette police d'assurance-maladie ainsi que ses avantages ont été présentés et expliqués à l'assistance par Joël Makubikua, coordonnateur de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Madame Katty Massoulis chargée du social et santé, Docteur Khady Nsingi Nsingi, médecin consultant de la fondation et Madame Bibiche, représentante d'Activa Assurances.

Un enthousiasme non dissimulé a été manifesté et cette initiative a été également chaudement accueillie par des acclamations et une pluie de remerciements envers la Présidente de la Fondation qui a démontré par cet acte, l'intérêt qu'elle porte pour le bien-être de nos artistes comédiens.