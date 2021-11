Afrique: Tanzanie-RDC ce jeudi - Hector Cuper - "c'est un match considéré comme une finale qu'on doit à tout prix gagner"

Ils étaient très attendus ce mercredi 10 novembre par la presse tanzanienne pour la conférence de presse d'avant match, et ils l'ont fait avec beaucoup de zèles, au siège de la Fédération tanzanienne de football.

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Raul Hector Cuper et son capitaine de l'équipe, Dieumerci Mbokani Benzua n'ont pas mâché les mots pour exprimer leur ambition et détermination, qui ne visent autre que de gagner ce match de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, que le technicien argentin considère comme une finale.

Une finale se gagne, elle ne se négocie pas ! C'est un match de tous les enjeux, un match androïde comme disent les Kinois, que le patron du staff technique des Léopards a promis de faire le maximum avec un nouveau dispositif tactique pour s'imposer devant cette équipe de la Tanzanie. Mardi soir après l'entrainement, Hector Cuper et ses poulains ont mis leur temps à profit, une heure durant pour visionner tous les matches des Taïfa Stars, dont celui livré à la première journée à Lubumbashi au mois de septembre dernier.

Très conscient et déterminé de réussir sa mission, le compatriote de Lionel Messi ceci à la presse tanzanienne : «nous allons mettre toutes les stratégies pour que nous gagnions cette rencontre de la cinquième journée surtout que le dispositif tactique du match aller à Lubumbashi contre la même équipe sera quelque peu modifié. Nous ferons le maximum en évitant les erreurs afin de s'imposer à Dar-Es-Salaam ».

Pour sa part, le capitaine Dieumerci Mbokani n'a été que plus que direct. Il n'y aura pas autre chose que de prendre les trois points : «nous ferons tout ce qui est de notre mieux pour mouiller le maillot et surtout arracher la victoire avant d'aborder le Bénin le dimanche prochain à domicile». Le buteur des Léopards tient ses assurances avec l'arrivée de Gaël Kakuta et Neeskens Kebano qui ont manqué la double confrontation contre le Madagascar.

Tout est donc possible pour cette équipe des Léopards, qui ont perdu leur toute dernière sortie, à Antananarivo devant les Baréas (0-1), et ne voudraient surtout pas aligner deux défaites de suite. D'ailleurs, il ressort que les Taïfa Stars ne s'expriment pas très bien lorsqu'ils évoluent dans ce mythique stade de Benjamin Mpaka. Il n'y a pas longtemps, les Ecureuils du Bénin sont allés les battre (0-1) dans ce même stade. Il n'est donc pas exclu pour les Léopards de la forêt équatoriale de rééditer l'exploit des Béninois.

Tanzanie-RDC, match à suivre à partir de 14h 00', heure de Kinshasa, en direct du stade Benjamin Mpaka. Les Congolais ont pris connaissance de ce terrain dans une ambiance bonne enfant.

RDC, 3ème du groupe

Dans ce groupe J faut-il rappeler, c'est la Tanzanie qui caracole en tête du groupe avec 7 points en 4 sorties. La Tanzanie a signé deux victoires dont l'une, à Dar-es-Salam, devant Madagascar (3-2) et une autre, à Cotonou, contre les Ecureuils du Bénin (1-0). Les Taïfa Stars ont réussi leur seul et unique match nul (1-1) à Lubumbashi face aux Léopards de la RDC. Et enfin, ils ont été battus à domicile (0-1) par le Bénin qui compte aussi le nombre de points que la Tanzanie.

De son côté, la RDC troisième avec 5 points, n'a gagné un seul match, celui contre le Madagascar (2-0) à Kinshasa, qui aussi l'a battu à son tour à Antanarivo. Ses deux matches nuls respectivement contre le Bénin et la Tanzanie avec le même score (1-1), l'ont coûté cher.