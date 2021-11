Cote d'Ivoire: Transformation structurelle de l'économie nationale - Une stratégie numérique et de cybersécurité en cours de validation

Le Gouvernement ivoirien ambitionne de promouvoir les technologies numériques comme moteurs de la transformation structurelle de l'économie nationale et faire de la Côte d'Ivoire un hub en termes d'innovation.

Pour donc réaliser cette ambition, le ministère de l'Economie Numérique, des Télécommunications et de l'Innovation (Menuti) a décidé de se doter d'une stratégie numérique.

A cet effet, il a organisé des concertations avec les secteurs publics et privé, et la société civile, afin de recueillir leurs contributions et obtenir leur approbation.

C'est dans ce contexte qu'un atelier de validation du document d'orientation de la stratégie numérique, et de la stratégie nationale de la cybersécurité est organisé du 10 au 11 novembre, à Abidjan.

Namahoua Bamba Touré, directrice générale de l'économie numérique, qui a procédé à l'ouverture dudit atelier, à l'espace Latrille Events à Cocody, au nom du ministre Roger Felix Adom, chargé de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, s'est félicitée de la présence de toutes les parties prenantes à l'écosystème numérique ivoirien.

Et d'indiquer qu'à l'issue des deux jours de travaux, la stratégie numérique 2021-2025 ; la stratégie de cybersécurité 2021-2025 ; et celle d'innovation 2021-2025, devraient être validées.

« Une fois validées, ces trois stratégies devraient être soumises à l'approbation du Gouvernement au plus tard au début du mois de décembre 2021 », a-t-elle laissé entendre.

Et d'ajouter que l'élaboration de la stratégie numérique s'appuie notamment sur le bilan des réformes entreprises en 2012 qui ont permis l'amélioration des conditions de vie des populations avec l'adoption des outils et solutions numériques.

La stratégie numérique souligne-t-elle, prend également en compte l'évaluation d'une multitude d'initiatives publiques sectorielles afin d'assurer la cohérence, la synergie ainsi que la sécurité des infrastructures et des plateformes numériques, tout en veillant à une utilisation efficiente des ressources financières publiques.

La stratégie numérique et la stratégie de cybersécurité en cours de validation faut-il le noter, s'appuie sur sept piliers auxquels ont été assignés des objectifs spécifiques.

Il s'agit entre autres, du déploiement d'une infrastructure numérique qui permet un accès abordable aux services numériques pour les populations sur toute l'étendue du territoire national ; La conception et la mise en place d'une administration connectée au service du citoyen et des entreprises et la diffusion des services numériques dans les secteurs économiques prioritaires.

Mais aussi l'accroissement de la contribution des services financiers numériques à l'inclusion financière des populations et au développement du commerce électronique ainsi que le renforcement de la cybersécurité en sécurisant les infrastructures techniques afin d'assurer leur disponibilité et garantir l'intégrité, la confidentialité et l'authenticité des données qui circulent dans le cyberespace ivoirien.