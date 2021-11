Gabon: Incident de Bongoville - Les membres de l'ANFPG enfin libérés

Après plusieurs heures sans nouvelles, les membres de la délégation de l'ANFPG ont finalement été libérés ce matin, ils sont sains et saufs, et devraient rencontrer les joueurs de la sélection nationale dans les prochains jours.

C'est le président de la fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mounguengui qui se serait rendu du côté des geôles où Stéphane Nguéma, Michael Doussengui et compagnie étaient incarcérés depuis mercredi 10 novembre dans la soirée. Les membres de l'ANFPG ont été conduits dans un l'hôtel de la place à Bongoville, où ils auraient tenu une discussion avec le président fédéral. Selon certaines sources proches du dossier, ils devraient rencontrer les internationaux en regroupement, comme il se doit, et que certaines voix se seraient faites entendre pour qu'ils soient libérés au plus vite.

C'est une situation des plus incroyables qui est arrivée aux membres de l'association des footballeurs, qui ont simplement voulu se faire entendre auprès des capitaines des Panthères dont Pierre-Emérick Aubaméyang et Bruno Ecuélé-Manga. Pour plusieurs observateurs, de tels événements ne doivent plus se reproduire dans la mesure où plusieurs joueurs de la sélection nationale "appartiennent" à cette association qui défend les droits des footballeurs, et ces derniers n'ont demandé qu'à rencontrer leurs membres actifs qui évoluent au sein des Panthères en regroupement pour un match qualificatif pour le Mondial, pour leur faire état de la situation sur les footballeurs du National Foot.

Stéphane Nguéma, par ailleurs secrétaire général de l'ANFPG, devrait communiquer dans les prochains jours sur ce qui s'est réellement passé après leur arrestation à Kale, et sur le contenu des discussions avec Pierre-Alain Mounguengui. Ce genre de situation ne devrait plus se reproduire, surtout quand on a servi la nation comme il l'a fait il n'y a pas si longtemps.