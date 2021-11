Gabon: La Principauté d'Andorre a un nouvel Ambassadeur du pays

L'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République gabonaise près la Principauté d'Andorre, Mme Liliane Massala, a présenté ses Lettres de Créance vendredi dernier à 10h30, à Son Excellence Monseigneur Joan Enric Vives I Sicilia, Archevêque, Evêque d'Urgell et Coprince Episcopal de la Principauté d'Andorre.

Liliane Massala a en effet reçu à cette occasion, tous les honneurs dus à son rang au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle prenait part également S.E. Madame Maria Ubach Font, ministre des Affaires Étrangères de la Principauté d'Andorre, et qui s'est déroulée dans le salon dit du Trône du Palais Episcopal abritant le siège du Coprince, au lieu-dit de la Seu d'Urgell.

A l'issue de cette phase protocolaire, Monseigneur Joan Enric Vives I Sicilia a accordé un entretien privé à S.E. Liliane Massala, au cours duquel les deux personnalités sont revenues sur l'axe Libreville - Andorre, notamment sur les quinze années de relations diplomatiques entre les deux Etats, les valeurs communes qu'ils partagent, notamment sur la question des changements climatiques, et à ce titre, le leadership désormais incontesté du Gabon et son Président pour la protection de l'environnement et la biodiversité, ainsi que la signature prochaine d'un Accord - cadre entre le la République Gabonaise et la Principauté d'Andorre, lequel devrait permettre à terme d'intensifier la coopération bilatérale sur les plans économique, commercial, culturel, scientifique et technique.

Monseigneur Joan Enric Vives I Sicilia a par ailleurs, exprimé toute son estime, ses encouragements et son soutien à Son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République Gabonaise, pour son déploiement international sur les questions de l'Environnement, Biodiversité et changements climatiques qui occupent l'actualité et préoccupent la communauté internationale.

Dans le prolongement et en marge de cette séquence ultime, Liliane Massala a agrémenté son séjour par une série d'audiences avec plusieurs membres du Gouvernement andorrans au premier rang desquels le Chef du Gouvernement de la principauté d'Andorre, Xavier Espot Zamora, la ministre des Affaires Etrangères, Maria Ubach Font, la ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement Durable, Silvia Calvo Armengol et le ministre à la Présidence, chargé de l'Economie et du Commerce, Jordi Gallardo Fernandez.

Ces différents entretiens ministériels ont porté essentiellement sur la préparation de l'Accord-cadre Andorrano-gabonais pour lequel une délégation gabonaise conduite par le ministre des Affaires Etrangères, Pacôme Moubelet-Boubeya est très attendu par les autorités andorranes, et qui intégrera plusieurs politiques sectorielles de premier plan telles que le Tourisme, la Formation, l'Artisanat, l'Agriculture, l'Innovation, les Services et le Sport, dont les responsables des départements et politiques publiques andorranes concernés, entendent jouer un rôle très actif dans la mise en œuvre des projets identifiés et en cours de discussion entre le Gabon et Andorre.

En outre, Liliane Massala a rencontré Gérard Cadena Turiella et Josep Mas Torres, respectivement Président de la Confédération Patronale et Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Principauté d'Andorre, afin d'envisager notamment de possibles échanges d'expérience et/ou programmes de mobilité business avec leurs homologues gabonais, mais surtout pour faciliter le parcours des investisseurs andorrans qui ont exprimé leur plus grand intérêt pour l'environnement des affaires au Gabon.

Pour rappel, nommée le 3 septembre 2020 à ces fonctions, Liliane Massala qui couvre dans sa juridiction, outre la France, la Suisse, le Portugal ainsi que les principautés de Monaco et d'Andorre, a débuté cette série de remise des créances par la France le 12 Avril dernier, suivi de Monaco le 14 octobre dernier, le Portugal le 20 octobre, et enfin Andorre qui a clôturé le 5 novembre 2021, le périple étatique de Madame l'Ambassadeur qui est désormais accréditée et officiellement en fonction dans ces différentes juridictions diplomatiques.