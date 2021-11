Afrique: Eliminatoires Coupe du Monde 2022 - Les Panthères pas droit à l'erreur

Le match face à la Libye sera déterminant pour la suite des éliminatoires du Mondial, et Pierre-Emérick Aubaméyang et ses partenaires en sont conscients, car une victoire demain face aux Chevaliers de la Méditerranée relancerait complètement ce groupe où l'Egypte mène les débats, mais un faux pas des Pharaons permettrait aux Gabonais d'aller chercher une victoire à Alexandrie. Mais il faudra au préalable se défaire d'une équipe libyenne blessée avec deux défaites successives lors des 3èmes et 4èmes journées.

C'est la raison pour laquelle cette formation se préparent du mieux qu'elle peut, et ce depuis déjà trois jours d'intenses séances d'entrainement avec le staff technique. Patrice Neveu qui sait que tout est encore possible dans cette poule, veut que mobiliser son groupe face à la Libye qui sort de deux défaites contraignantes face aux Pharaons d'Egypte. Le sélectionneur compte pour cela trouver non seulement les mots justes, mais veut également que ses joueurs soient prêts à répondre au défi tactique des Libyens.

Un défi tactique contre une formation qui veut se relancer et profiter de cette rencontre pour titiller le leader égyptien. Mais la bande à Neveu compte déjouer les plans de Javier Clemente à Franceville. Les partenaires de PEA sont donc prêts dans la mesure où, par le passé ils ne disposaient pas souvent assez de temps pour se préparer. Mais, pour cette rencontre, ils ont eu droit à trois jours de préparation et de concentration avant d'affronter la Libye. Patrice Neveu ne brandira donc plus le motif du temps comme alibi, même si certains joueurs ont rejoint la tanière en retard. Mais les Panthères sont prêtes et devront encore enchaîner au stade de Franceville, la citadelle imprenable.