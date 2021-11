Cote d'Ivoire: Modernisation des procédures fiscales - Moussa Sanogo explique le bienfondé de la plateforme TELELIASSE

Comment accéder à une information financière fiable, constante et unique ? C'est à cette problématique que répond la plateforme « Téléliasse », une application destinée à recevoir les états financiers accessibles pour tous les acteurs économiques et financiers.

Le lundi 8 novembre 2021, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, a présidé une séance de travail portant sur la présentation de cette plateforme aux acteurs économiques et financiers, à l'immeuble SCIAM au Plateau. Selon le ministre, la plateforme « Téléliasse », dédiée au dépôt en ligne des états financiers, s'inscrit dans la modernisation et la digitalisation des procédures fiscales. « Télé- liasse est bâti autour de trois axes à savoir : une plateforme de réception des états financiers ; une plateforme de partage de l'information financière et une plateforme d'exploitation des données », a fait remarquer Moussa Sanogo.

En effet, cette plateforme permettra d'avoir une même information financière, à la fois, à la Direction générale des Impôts, aux dirigeants sociaux des entreprises, à la banque pour l'obtention d'un prêt, aux assureurs pour la couverture du risque lié à des actifs ou aux greffes des tribunaux dans le cadre des procédures légales. « Le partage des données en temps réel à toutes les entités destinataires de l'information financière est un gage pour annihiler définitivement le phénomène de la multiplicité des bilans à géométrie variable selon la structure à laquelle ils sont adressés », a expliqué le ministre.

Répondant à plusieurs objectifs, la plateforme « Téléliasse » permet, également, la simplification des obligations comptables des entreprises et la réduction des coûts y afférents ; la création d'une base de données centralisée, fiable, exhaustive et régulièrement mise à jour par l'intégration des données économiques des contribuables ; l'accès aux données financières et leur exploitation par les acteurs financiers et une meilleure gestion et un suivi régulier des entreprises dans l'accomplissement de leurs obligations comptables. Aussi a-t-il assuré de la disponibilité de cet outil moderne et innovant, et a invité les acteurs économiques et financiers à se l'approprier dans la conduite de leurs missions respectives.

Par ailleurs, soucieux de la qualité de l'information financière, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat a exhorté les participants à réduire les possibilités de fraudes qu'offre le système en place. « C'est son utilisation (plateforme « Téléliasse ») effective par l'ensemble des acteurs qui permettra de limiter la propension à la manipulation des données qui porte préjudice à la qualité de l'information financière, matière première des administrations publiques et des structures privées de la chaîne financière », a fait savoir Moussa Sanogo.