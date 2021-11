Ile Maurice: Adam Sulliman Moollan, ancien chairman de la SEM, décède du Covid-19

Adam Sulliman Moollan, connu aussi comme Chota Moollan, n'a pas survécu au Covid-19. Testé positif, ce directeur de société a rendu l'âme hier, mercredi 10 novembre, à l'âge de 82 ans. Et ce après été admis à l'hôpital ENT. Ses funérailles ont eu lieu ce jeudi au cimetière de Riche-Terre.

Ex- chairman de la Stock Exchange of Mauritius et de la Central Depository and Settlement Co Ltd de Maurice, Chota Moollan siégeait jusqu'à tout récemment au sein de plusieurs sociétés opérant dans les services financiers. Détenteur d'une licence en économie de l'Université Monash en Australie, il était aussi membre associé des «Certified Practicing Accountants of Australia» et membre de l'Institute of Directors de Maurice.