Ile Maurice: Flacq - Interpellée pour non-port du masque, elle insulte une policière

L'incident s'est déroulé sur le parking d'un centre commercial à Flacq, mercredi matin. Une policière, affectée à la Divisional Supporting Unit de la localité, a été insultée et malmenée alors qu'elle prenait en contravention une Sud-Africaine de 51 ans pour non-port du masque.

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir la quinquagénaire donner des coups de pieds à la policière. C'est avec beaucoup de mal que les policiers ont pu la maîtriser, avant de l'emmener au poste de police.

La Sud-Africaine, une graphic designer possédant un permis de résidence à Maurice, et qui habite à Amaury, a été prise en contravention pour «failing to wear mask properly in public place» et sera aussi poursuivie pour «assaulting an agent of civil authority».

Pour rappel, depuis août, toute personne ne portant pas de masque dans les lieux publics est passible d'une fixed penalty de Rs 2 000. Cette amende doit être payée dans un délai de 28 jours.