Afrique de l'Ouest: Dialogue sur les priorités des femmes du sahel, mercredi

Dakar, le 11 nov (APS) - Le Groupe des Amis des Femmes du Sahel organise un dialogue virtuel interactif sur les priorités dans la région, mercredi, à partir de 14 h 30, a appris l'APS.

L'objectif de ce dialogue est de répondre à "une demande des réseaux de femmes pour une cohérence et une coordination entre le travail du Groupe d'amis et leurs priorités régionales", selon les organisateurs.

Il vise également à "créer un moyen de favoriser les échanges entre les femmes du Sahel et d'autres régions sur les questions de développement, de paix et de sécurité, et soutenir et amplifier le travail des femmes et des organisations dirigées par des femmes du Sahel dans leurs efforts pour construire un présent et un avenir meilleurs pour leurs communautés", ajoutent-ils dans un communiqué.

La même source souligne par ailleurs que "les femmes du Sahel ont une longue histoire de contribution à la consolidation de la paix, à la résolution des conflits et au développement de leurs sociétés (...)".

Pourtant, déplore t-elle, "malgré le rôle crucial que les femmes du Sahel jouent dans la consolidation de la paix et le développement, elles sont peu représentées dans les processus de décision et de paix aux niveaux local, national et régional".

ll s'y ajoute que "les femmes du Sahel, en particulier les femmes leaders, les artisanes de la paix et les défenseuses des droits de l'homme, sont confrontées à des menaces croissantes pour leur sécurité et leurs droits fondamentaux, notamment sous la forme de violences sexuelles et sexistes liées aux conflits et à l'extrémisme violent".

Selon le communiqué, "il est donc essentiel de renforcer les espaces sécurisés, les stratégies et les systèmes de protection qui permettent une participation plus efficace des femmes du Sahel à tous les niveaux de décision qui façonnent le développement durable et la consolidation de la paix"'.

"Ceci est d'autant plus important qu'une grande partie du discours sur le Sahel, et sur les femmes et les filles sahéliennes en particulier, perpétue des stéréotypes qui contribuent à retarder l'objectif ambitieux de passer de la précarité à un développement et une paix durables et généralisés", souligne t-on dans le document.

Fort de ce constat, les femmes sont d'avis que "les impacts globaux dévastateurs des conflits et de l'extrémisme violent sur les communautés, ainsi que les effets récents de la pandémie de Covid-19, mettent en péril les progrès passés et futurs en matière d'égalité des sexes et de promotion des droits des femmes et des filles dans les différents pays".