Cote d'Ivoire: Amélioration des ventes en ligne et service de livraison - Une Plateforme propose des solutions

La Plateforme Nundi en collaboration avec CoinAfrique a initié une formation à son siège, à Abidjan-Cocody, le mercredi 10 novembre 2021, en faveur des commerciaux et des vendeurs certifiés, autour du thème : « Comment vendre en ligne partout en Côte d'Ivoire ». Ce, pour les outiller sur les techniques et les méthodes de service de livraison de colis.

La formation a porté essentiellement sur les stratégies et les techniques de vente. Notamment le marketing et le e-commerce, la communication, le management, le transfert de colis, etc.

À travers la formation, Depaget Naomi, responsable communication Nundi, a indiqué les axes prioritaires visant à renforcer la capacité et les meilleures pratiques pour réussir une campagne de vente en ligne. Il s'agit, entre autres, de l'esprit de bienveillance, l'optimisme et l'inclusion. Elle a souligné que le e-commerce relève de la technique. Elle passe par le management, la formation et le business avec toujours la culture de partage, la solidarité et la fraternité, etc.

Selon elle, pour fédérer et mettre les systèmes en place, le vendeur se doit d'impacter positivement son environnement. À travers notamment la prise de décision, la communication et la bonne relation avec le client.

Quant à Koré Alain Joël, responsable commercial à CoinAfrique, il a insisté sur les techniques de vente et le fonctionnement de livraison. Les vendeurs certifiés pourront par ailleurs s'appuyer sur un réseau de plus de 200 points relais sur l'ensemble du territoire, une application performante et un process de livraison fiable.

Lancée en 2020, la solution de livraison Nundi permet aux commerçants et aux particuliers d'envoyer des colis partout en Côte d'Ivoire.