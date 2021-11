Cote d'Ivoire: Football/ Éliminatoires du mondial 2022 - Huit places en jeu pour les playoffs

Les noms des dix pays africains qualifiés pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 seront connus, le 16 novembre à l'issue de la 6e et dernière journée. Deux pays sur les 40 engagés dans ce deuxième tour ont déjà leur ticket en poche pour les Palyoffs qui auront lieu dans le mois de mars 2022. Le Sénégal (Groupe H) et le Maroc (Groupe I) ne joueront donc que pour la formalité. Ce qui n'est pas le cas pour les autres groupes où la bataille pour l'unique ticket s'annonce explosive.

Dans le groupe A, la qualification se jouera entre l'Algérie et le Burkina Faso. Avant les deux dernières journées, les deux équipes totalisent le même nombre de point (10). Tout devrait se jouer entre les deux équipes, lors de la dernière journée dans leur face à face. Mais avant, ils devront éviter un faux pas contre Djibouti pour l'Algérie et le Niger pour le Burkina, demain à la faveur de la 5e journée. Dans le groupe B, la Tunisie (10 pts) est bien partie en vue de se qualifier. Wahbi Khazri et ses coéquipiers n'ont besoin que d'un point, samedi, à Malabo contre la Guinée équatoriale (7pts).

En revanche, une victoire de leur adversaire relancerait les débats dans ce groupe. Quant au Nigeria, il n'a pas droit à l'erreur, samedi, contre le Liberia dans son duel à distance contre Cabo Verde, dans le groupe C. Deux points seulement séparent les deux équipes. Les Cap verdiens ne laisseront certainement pas échapper l'occasion de prendre la tête du groupe en s'imposant à domicile face à la Centrafrique. Parmi les poules relevées de ces éliminatoires avec deux anciens mondialistes, le Groupe D va focaliser l'attention, lors de ces deux dernières journées.

La Côte d'Ivoire (10pts) et le Cameroun (9pts) vont se livrer un duel à distance avant leur face à face, mardi prochain, lors de la dernière journée. Cependant, les Éléphants pourraient empocher leur qualification, dès la 5e journée, s'ils battent le Mozambique et que le Cameroun s'incline, à Johannesburg, contre le Malawi. Dans la poule E, le Mali (8pts) tient également le bon bout face à l'Ouganda (6pts). Les deux équipes tenteront de préserver leurs acquis en attendant leur duel, le 16 novembre, à Agadir au Maroc.

La mission est plus aisée pour l'Égypte, dans le groupe F. En effet, les Pharaons n'ont besoin que d'un seul point face à l'Angola, ce vendredi, afin de se qualifier. Rien n'est, par contre, joué dans le groupe G où le Ghana (9pts) et l'Afrique du Sud (10pts) vont se livrer un duel à mort. Les deux équipes seront aux prises, dimanche, à Cape Coast, lors de l'ultime journée.

Mais en attendant, elles n'ont pas droit à l'erreur, ce soir, lors de la 5e journée. Le Ghana se déplace en Éthiopie et l'Afrique du sud reçoit le Zimbabwe. Enfin dans le groupe J, la Tanzanie (7pts), le Bénin (7pts) et la Rd Congo (5pts) gardent, tous, leur chance de qualification. Le Bénin qui reçoit Madagascar, aujourd'hui, peut tirer profit du duel entre la Tanzanie et la Rd Congo qui s'affrontent à Dar es Salaam.

Programme de ce soir

Groupe E

Ouganda-Kenya

Rwanda-Mali

Groupe G

Éthiopie - Ghana

Afrique du Sud - Zimbabwe

Groupe H

Congo - Namibie

Togo - Sénégal

Groupe J

Tanzanie - Rd Congo

Bénin - Madagascar