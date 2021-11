Cote d'Ivoire: Examens scolaires 2022 - Le paiement en ligne des droits des candidats ouvert

Innovation dans le paiement des droits d'examen des candidats officiels et libres de la session 2022. Passé du physique au numérique, le paiement se fait sur la plateforme de la banque du trésor conformément à l'arrêté du 12 octobre 2021 de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné. Cette procédure nouvelle est ouverte depuis le 9 novembre 2021, de source proche de la direction des examens et concours (Deco).

Et ce, via la plateforme numérique trésorpay. Le paiement s'effectue à partir d'un compte tresormoney que tout usager peut ouvrir à l'aide de son téléphone mobile en composant la syntaxe *760#. Lesdits droits sont fixés à 500 F Cfa pour le Cepe, 2000 F Cfa pour le Bepc et 5000 F Cfa pour le baccalauréat. Le compte tresormoney pourra être approvisionné ou rechargé en effectuant un dépôt d'espèces auprès d'un distributeur agréé ou d'une agence du trésor. Pour s'acquitter des droits d'examen, le paiement se fait en composant *760*2*3# à partir de son téléphone ou en ligne via pay.tresor.gouv.ci. Le reçu de paiement est imprimé en ligne sur cette page numérique.

Le mode opératoire des inscriptions

La Direction des examens et concours (Deco) a établi le 22 octobre 2021 un mode opératoire relatif aux inscriptions aux examens du Bepc et du Baccalauréat concernant les candidats officiels et les candidats libres. Ainsi, en ses grandes étapes, pour chaque candidat officiel du Bepc ou du Baccalaureat, il s'agit en prime de vérifier sa présence sur la plateforme numérique de la Deco, d'imprimer sa fiche de paiement, de payer en ligne son droit d'examen sur le serveur de la banque du trésor, d'imprimer le reçu de paiement sur ledit serveur. Le chef d'établissement est chargé de fournir les informations sur les matières facultatives selon le choix du candidat. Les candidats doivent s'assurer de la conformité des informations relatives à leur identité. Les éventuelles corrections des options d'examen (langues vivantes et série) pourront se faire dans l'établissement avant d'imprimer la fiche d'inscription.

Le choix des matières facultatives intervient après le paiement des droits d'examen. Le candidat devra indiquer ses choix au chef d'établissement qui les valide. Après cette étape, le candidat paiera en ligne sur le serveur de la banque du trésor les frais de ces matières facultatives et imprimera son reçu. Au Bepc, le coût de l'épreuve facultative choisie est à hauteur de 500 FCfa et à 1000 F Cfa pour le Baccalauréat. Au terme de cette procédure, l'administration scolaire demandera à chaque postulant d'imprimer sa fiche d'inscription.

S'agissant du candidat libre, il ou elle remplit la fiche de paiement sur le site de la Deco www.men-deco.org. Le choix d'une direction régionale ou départementale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation doit être fait. Au fil des étapes, l'occasion lui sera donnée d'imprimer sa fiche de paiement et de payer en ligne ses droits d'examen sur le serveur de la banque du trésor et d'imprimer le reçu. Les corrections des options d'examen (langues vivantes et série) se feront en direction régionale ou départementale tout comme le choix des matières facultatives. Les candidats libres n'auront aucune autre possibilité de correction après le dépôt de la fiche d'inscription pour la validation de sa candidature.

Parmi les pièces à déposer, il est demandé une fiche de leur cursus auprès de la direction des stratégies et de la planification des statistiques (Dsps) ou le certificat de scolarité des classes de seconde, de première et de terminale délivré par un établissement secondaire public ou privé, le reçu de la demande d'authentification du diplôme du Bepc ou du diplôme équivalent obtenu avant la session 2020 ou le reçu de la demande de relevé de notes du baccalauréat de la session 2020 ou 2021 pour tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8/20. C'est après le processus de validation en direction régionale ou départementale que le candidat libre imprimera sa fiche d'inscription certifiant sa présence effective dans le fichier des candidats au Bepc ou au baccalauréat de ladite session.

Les droits des candidats du Cepe sont payés individuellement en ligne à la banque du trésor avec un numéro matricule ou un identifiant. En cas d'erreurs constatées sur les reçus de paiement, pour les candidats officiels, les parents les corrigent et les acheminent au directeur de l'école. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire est chargée d'éditer le listing des candidats de chaque école. Les candidats libres sont priés d'imprimer les fiches de paiement sur le site de la Deco et de suivre toutes les étapes avec l'inspection chargée de réceptionner les dossiers de candidature et leur validation.