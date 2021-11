Congo-Brazzaville: Parution - Ferréol Gassackys publie "Cadenas"

L'ouvrage constitué de deux genres littéraires, notamment le roman avec "Cadenas" suivi de l'essai avec "L'Amitié, comme message central dans la littérature", est publié aux éditions L'Harmattan Congo-Brazzaville.

Ferréol Gassackys, dans son ouvrage de 107 pages, rend compte du vivre-ensemble, sans slogans ni artifices. Le roman "Cadenas" est constitué de treize titres, alors que l'essai "L'Amitié, comme message central dans la littérature" en a cinq. Il s'agit de : L'Amitié très peu présente dans la littérature contemporaine, Néanmoins quelques auteurs modernes se distinguent, L'Amitié en littérature n'est-elle plus digne d'intérêt ? Comment étudier le rôle des amitiés dans les sphères artistique et littéraire ? Pourquoi privilegie-t-on l'Amour ?

"Cadenas" est le récit principal sur Melchior, Germain et Prince, trois amis qui ont créé une fratrie où ils ont pu apprendre les nombreuses et merveilleuses potentialités dont regorgeaient les sept régions de leur contrée. Pour faire profiter celles-ci aux autres, ils élargirent le « Cercle cadenassé » à d'autres citoyens comme Kondi, Mpia et Iba'h. A sept, et malgré moult et utiles contradictions, ils avancèrent en acquérant des connaissances ; chassant ainsi leur ignorance respective.

Dans "L'Amitié, comme message central dans la littérature", l'auteur a analysé le rôle des amitiés dans les sphères artistique et littéraire contemporaines. Il a marqué son admiration sur le privilège accordé dans le traitement de l'Amour, au travers de leurs œuvres, durant les siècles, par les auteurs et artistes européens et africains.

Réagissant sur le fait que son ouvrage est constitué de deux genres littéraires, Ferréol Gassackys dit que certains pourraient penser au général Benoît Moundélé-Ngollo avec le Snoprac. Ici, il s'agit de l'amitié qu'il a voulu traiter de deux manières. Premièrement sous un roman, avec le titre de "Cadenas" qui décrit l'amitié entre sept personnages. « Au départ ils sont trois, très liés puis ils s'ouvrent progressivement et quand ils arrivent à sept, ils s'arrêtent et ont du mal à s'ouvrir de plus belle. C'est la symbolique du cadenas qui se ferme sur le nombre sept. D'aucuns disent que le chiffre sept c'est le chiffre de la perfection. Bref, c'est un roman », a expliqué l'auteur.

Quant à l'essai "L'Amitié, comme message central dans la littérature", il pense que les écrivains contemporains n'évoquent pas assez l'amitié dans la littérature. D'où, il estime qu'il faut revenir à des auteurs classiques comme Socrate, Platon, Hérodote qui ont parlé abondamment d'amitié. « Nos auteurs considèrent que l'amitié n'est pas assez vendeur. Mais, moi je revendique cette force de l'amitié, parce que l'amitié c'est le socle, la base qui permet de construire quelque chose de solide. Donc je veux inciter les auteurs contemporains à écrire abondamment sur l'amitié », a ajouté Ferréol Gassackys.

Certes, le fait de publier ces deux genres littéraires dans un même ouvrage peut déranger les puristes, mais sans trop réfléchir, il s'est laissé emporter dans cette vision, parce qu'il se dit que la littérature c'est quelque chose de plus vivant.

Ferréol Gassackys a annoncé la venue de son prochain ouvrage qui est un roman autobiographique dans lequel il va rappeler la mémoire d'une personne qui lui a été très chère. Satisfait de ce qu'il fait dans l'écriture, il a profité de l'occasion pour appeler au soutien des auteurs congolais. « Je suis satisfait parce que je suis en train de prendre un rythme de croisière sympathique. Nous devons être très fiers de notre littérature, qu'il nous faut la soutenir à bras-le-corps. Voyez-vous, sans les grands moyens les gens font des belles choses, d'où il faut les encourager », a-t-il lancé.

Originaire du Congo-Brazzaville, Ferréol Gassackys est ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères. Homme de culture, il a publié trois ouvrages avant le quatrième qui est "Cadenas". Il s'agit de "Les hasards du destin" ; "La foi de Ferréol"; "Frikia pèlerin des âges". Il a contribué aussi dans deux autres ouvrages en co-rédaction.