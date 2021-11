Congo-Brazzaville: Exploitation minière - Résultats encourageants pour la Soremi

Le ministre d'Etat, des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba, en compagnie d'une délégation des membres de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, ont entrepris, le 9 novembre, une visite d'inspection à la Société de recherches et d'exploitation minière (Soremi) basée dans le district de Mfouati, dans le département de la Bouenza, pour s'imprégner de l'effectivité du projet. Le ministre et sa suite en sont sortis satisfaits au regard des résultats prometteurs notés.

La visite de travail du ministre des Mines et de la Géologie, Pierre Oba, à l'entreprise chinoise Soremi, s'inscrivait dans le cadre d'une mission d'inspection visant à s'imprégner de la faisabilité du projet, mais aussi à constater si la société applique les dispositions contenues dans la convention d'exploitation.

Pour ce faire, le ministre et les députés ont visité l'ensemble des compartiments de la société, notamment la section de broyage et de concassage des minerais bruts, l'unité de production des cathodes de cuivre ainsi que la section de production des plaques et des lingots de zinc.

Dans l'ensemble, Pierre Oba a noté une nette évolution dans la mise en œuvre du projet, ponctuée par une production annuelle de 15 000 tonnes de cuivre et de 1200 tonnes de zinc.

« C'est la toute première entreprise minière dans le pays qui exploite et exporte les minerais. Avec ses premières exploitations, elle donne quelques ressources financières à l'économie de notre pays et a permis de créer beaucoup d'emplois au profit des Congolais et cela nous réjouit », a fait savoir le ministre d'Etat à l'issue de la visite.

Les députés, membres de la Commission économie, finances et exécution du budget, de leur côté, ont relevé avec satisfaction le respect, tant soit peu, du cahier des charges par l'entreprise, conformément aux termes de la convention paraphée.

« La visite de ce jour à la Soremi nous conforte. Nous venons de comprendre que dans notre pays les mines ne doivent pas être simplement exploitées et exportées de manière brute, mais qu'elles peuvent aussi être transformées sur place, c'est ce que nous venons de vivre ici. Nous sommes aussi venus nous assurer si les dispositions contenues dans la convention d'exploitation sont appliquées par cette société chinoise », a souligné Maurice Mavoungou, président de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale.

Soremi est une société anonyme de droit congolais. Elle opère dans le département de la Bouenza dans l'exploitation des polymétaux, notamment le zinc, le cuivre et le plomb. La société a signé sa première convention d'exploitation minière avec le gouvernement en 2008. Elle a démarré officiellement sa production en juillet 2017. A en croire le ministre d'Etat, le projet impacte positivement sur le budget national, avec 1000 emplois créés en 2020 et une redevance minière estimée en moyenne à 34 millions par année.