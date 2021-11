Burkina Faso: Procès Sankara - Le Gal Dienderé se dit prêt à aller au front

Le procès sur l'assassinat du président Thomas Sankara s'est poursuivi ce jeudi 11 novembre 2021 avec toujours à la barre le Gal Dienderé.

Aujourd'hui, Celui-ci portait une tenue de combat du RSP. A la question de son avocat Me Olivier Yelkouny à savoir pourquoi le port de cette tenue, le Gal Dienderé répond : « Je suis prêt à aller au front ». « Cette tenue qu'on appelle "tenue Léopard" a été introduite depuis les années 74 :75 par le capitaine Thomas Sankara. Elle a été améliorée par le capitaine Blaise Compaoré. En portant cette tenue, je me fais le descendant de ces deux chefs que je respecte beaucoup. Et comme on dit que c'est une tenue de combat, je veux montrer que je suis prêt à aller au front », a expliqué Gilbert Diendéré.

Pour le conseil du soldat Nabonswendé Ouédraogo, Me Mamadou Sombié, Thomas Sankara avait comme tout homme, un bon côté et un mauvais côté. Selon lui, Thomas Sankara n'était pas un saint. Le CNR avait un ADN criminel (... ). Me Sombié a regretté le fait que les victimes des multiples crimes commis pendant la révolution, n'ont pas pu obtenir justice.

L'interrogatoire de Gilbert Dienderé a pris fin dans l'après-midi de ce jeudi.

L'audience reprend lundi 15 novembre avec l'interrogatoire de Tibo Ouédraogo, Albert Belemlilga et Diakalia Démé.