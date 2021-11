Cameroun: Situation des Camerounais en Guinée équatoriale - Clarification au Minrex

Le ministre délégué chargé de la Coopération avec le Commonwealth, Felix Mbayu, a reçu en audience, hier, l'ambassadeur équato-guinéen, Armando Kote Echuaca.

Depuis le début du mois de novembre, des informations relayées sur les réseaux sociaux font état de ressortissants camerounais arrêtés et enfermés au Complexe multisports de Malabo, en Guinée équatoriale. Afin de savoir ce qu'il en est exactement, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la Coopération avec le Commonwealth, Felix Mbayu, a reçu en audience, hier en matinée, l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun.

Même si peu d'informations ont filtré du contenu de l'échange, Armando Kote Echuaca a assuré que son pays n'a pas lancé une chasse aux Camerounais. « Il y a trop de manipulations dans les réseaux sociaux. Je me suis dépêché d'expliquer au ministre ce qu'il en est réellement. Le gouvernement de la Guinée équatoriale a émis un communiqué officiel en expliquant pourquoi on exige la régularisation de la situation des étrangers. Il y en a qui vivent sans papiers et sont par conséquents des clandestins. La Guinée équatoriale a pris des mesures pour essayer de régulariser cette situation », a expliqué le diplomate équato-guinéen.

Les mesures en question sont détaillées dans un communiqué publié le 5 novembre dernier par l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale, Désiré Jean Claude Owono Menguele. D'après lui, le gouvernement équato-guinéen s'est inquiété de l'arrivée massive de ressortissants étrangers de manière clandestine, par voie maritime ou terrestre. Ces derniers ne disposent pas d'une carte de séjour et n'exercent aucune activité. L'opération de rapatriement ne concerne donc pas ceux qui sont en règle. Tout en appelant au calme, l'ambassadeur camerounais invitait aussi ses compatriotes à se rapprocher de ses services pour saisine des autorités équato-guinéennes, en vue de la régularisation de leur situation.

Après l'échange avec Armando Kote Echuaca, le ministre délégué, Felix Mbayu a reçu en début d'après-midi, le nouvel ambassadeur d'Italie au Cameroun. Après la présentation de la copie figurée de ses lettres de créance, le 19 octobre dernier, Filippo Scammacca del Murgo est venu au ministère des Relations extérieures pour discuter des perspectives de la coopération entre son pays et le Cameroun.

« Je viens de commencer ma mission. Je pense que nous avons des perspectives prometteuses. Nous avons beaucoup à partager, beaucoup de partenariats à commencer, beaucoup de choses qui peuvent être faites dans un intérêt et un avantage réciproques », a-t-il déclaré. Avant de citer quelques domaines où la coopération entre l'Italie et le Cameroun pourraient s'accentuer : politique, économie, culture, etc.