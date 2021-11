Cameroun: Evodoula - Cure de jouvence pour le lycée bilingue

L'établissement réhabilité et équipé par le Cercle des Amis du Cameroun a été officiellement rétrocédé hier aux autorités en charge de l'éducation.

Le visage qu'offre le lycée bilingue d'Evodoula, dans le département de la Lékié, tranche nettement avec ce qu'élèves, enseignants et riverains ont connu ces dernières années. Plus de bâtiments en ruine, ni de plafonds usés, salles de classes vétustes et insalubres, encore moins de tables-bancs brinquebalants. L'établissement vieux de 45 ans a été entièrement rénové par le Cercle des Amis du Cameroun (Cerac). Maçonnerie, menuiserie en bois, étanchéité, peinture, électricité, plomberie, mobilier : tout a été refait.

Certaines salles de classe ont été carrément détruites pour être entièrement reconstruites. De plus, le bloc administratif, le terrain de sport, des toilettes modernes, un mur d'enceinte avec des portails, une voie d'accès à l'établissement et une voie de contournement destinée aux populations habitant derrière le lycée ont été aménagés. « Ces changements vont certainement booster la qualité de notre système éducatif, sécuriser nos apprenants et favoriser la production de meilleurs résultats », a assuré le proviseur, Lawrence Wirmum.

« Parmi les droits humains, le droit à l'éducation et la formation reste fondamental, surtout pour les enfants et les jeunes. [... ] Les appuis du Cerac et de sa présidente fondatrice, constituent des outils essentiels pour atteindre ces objectifs. [... ] Nous, les parents, nous nous efforcerons de rappeler à nos enfants de faire bon usage de ce bel outil et de le garder propre et en bon état, le plus longtemps possible », a promis le porte-parole des bénéficiaires des dons du Cerac, Zonang Tama. Dans leurs allocutions, les délégués départementaux du Minesec, Minproff et du Minas vont former un chorus pour célébrer le beau geste de la première dame et de son association, qui contribue de manière très significative à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Et comme la philosophie au Cerac est de ne laisser personne pour compte, l'association caritative a fait d'une pierre, deux coups. En offrant également des équipements et matériels agricoles aux femmes rurales. Entre autres : groupes électrogènes, brouettes, porte-tout, moulins, motopompes, débroussailleuses... La jeunesse a, elle, reçu des équipements sportifs et un cadeau spécial de la première dame : cinq ordinateurs complets et cinq tablettes. Des denrées alimentaires et produits de première nécessité ont été remis aux personnes âgées. Au total, 24 associations féminines, 10 de jeunesse, une centaine de personnes vulnérables issues des neuf communes du département de la Lékié ont été servies.

« Il me paraît important d'en appeler au sens de responsabilité de tous les bénéficiaires des dons du Cerac en ce jour [... ] Chacun est interpellé à faire un bon usage de cet important don de la présidente fondatrice, Mme Chantal Biya », a souligné la représentante personnelle de la première dame à cette cérémonie, le Pr Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un parterre de membres du gouvernement, d'élites du département de la Lékié, d'autorités administratives, traditionnelles et religieuses.