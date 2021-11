Cameroun: Aéroport international de Garoua - 30 jours pour boucler le chantier

C'est le temps donné aux responsables de cette plateforme par le ministre des Transports, Ngallé Bibehe qui a visité l'infrastructure mardi dernier.

La course contre la montre est engagée par les équipes des Aéroports du Cameroun ( ADC SA) qui exécutent le chantier de réhabilitation de la toiture de l'aéroport international de Garoua. Elles ont jusqu'au 15 décembre prochain pour livrer les 2,5% du chantier restant. C'est l'instruction donnée par le ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngallé Bibehe à la fin de sa mission d'évaluation des infrastructures de transport dédiées à la Can TotalEnergies 2021 sur le site de Garoua.

Ces 2,5% représentent la réhabilitation de l'étanchéité de la toiture de la terrasse de l'aérogare. Lors de l'exposé présentant la situation des travaux, le directeur des études et projets aux ADC, a indiqué que le chantier amorce le dernier virage qui mène vers sa réception provisoire aux encablures du 15 décembre prochain. A date, la grosse partie des travaux de réhabilitation de l'aéroport mis en service en 1982 est achevée. Les escalators restés hors service depuis plus de 25 ans sont de nouveau fonctionnels. L'aérogare passagers et la jetée sont opérationnels. Les salons VIP, l'installation des écrans de téléaffichage et des tracteurs de manutention, la rénovation du système de sonorisation, entre autres sont une réalité.

Dans ses recommandations, la Confédération africaine de football avait demandé l'aménagement des couloirs spéciaux pour les officiels et les délégations, de même que la définition d'un point de regroupement pour les formalités de police. Ce qui a déjà été fait. Des espaces pour le contrôle Covid-19 sont déjà aussi connus. Le ministre des Transports a visité tous les compartiments de la plateforme. Il était accompagné par les directeurs généraux des ADC, Thomas Owona Assoumou et de l'Autorité aéronautique civile Paule Koki Assoumou. A la fin de sa visite, Ngalle Bibehe a exprimé sa satisfaction. Il a prescrit aux équipes de rester en alerte et de redoubler d'ardeur. « La Can est déjà là », a-t-il dit.

Garoua, hôte de la poule D composée du Nigeria, de l'Egypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau, s'apprête à recevoir un nombre important de visiteurs. La mobilité des personnes attendues pourrait constituer une préoccupation. Dans cette optique, Ngalle Bibehe a anticipé en présidant une réunion ouverte au gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi'i, au maire de la ville, le Dr Ousmaila Mohammadou.