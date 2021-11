Afrique: Eliminatoires du Mondial 2022 - Les Lions à Johannesburg

La sélection nationale fanion a rallié la ville sud-africaine hier au terme de sa troisième journée de préparation.

Cette fois-ci, plus de contretemps dans la correspondance aérienne des Lions indomptables comme le mois dernier. Comme le prévoyait le programme de préparation, la sélection nationale fanion est depuis hier en Afrique du Sud. Dans la ville de Johannesburg plus exactement. La mégapole sud-africaine qui va accueillir samedi prochain le match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 entre le Malawi et le Cameroun.

Antonio Conceição et ses joueurs sont arrivés en fin de soirée au bord de l'Airbus A320 affrété par la compagnie nationale aérienne Camair-Co. Après le vol direct Yaoundé-Johannesburg, les Lions ont pris leurs quartiers au Hilton Sandton Hotel. Le capitaine Vincent Aboubakar et ses coéquipiers auront droit à une séance d'entraînement en journée.

Avant de quitter la capitale camerounaise, les Lions se sont entraînés en milieu de matinée à l'annexe n°1 du stade Omnisports de Yaoundé. La séance a connu la participation de 24 des 27 joueurs convoqués. Eric-Maxim Choupo Moting poursuit sa quarantaine en Allemagne, Jean Charles Castelletto endeuillé par le décès mardi dernier de son père et Pierre Kunde Malong blessé, sont les trois absents. Arrivés dans la soirée de mardi, Karl Toko Ekambi, Nouhou Tolo, Frank Zambo Anguissa et Nicolas Moumi Ngamaleu ont transpiré pour la première fois de la semaine avec le groupe.

Disposant de tous les pions de son échiquier, le sélectionneur national a procédé à la première mise en place tactique. Celle-ci succède au réveil musculaire et au travail d'adresse devant les buts des deux premiers jours. Le technicien a passé en revue les transitions défense-attaque ainsi que les dynamiques offensives et défensives. Déjà satisfait de l'état d'esprit et de la détermination affichée par ses joueurs, Antonio Conceição sait par-dessus tout qu'il faudra bien défendre et sur tout marquer des buts. Tel est la clé des deux « finales » à livrer contre le Malawi et la Côte d'Ivoire.

Il faut signaler que les Flames du Malawi sont depuis lundi dernier à Johannesburg. Pour affronter les Lions, le sélectionneur malawite Meck Mwase prépare ses joueurs à l'University of Witwatersrand. Comme le sélectionneur du Cameroun, il aura 24 joueurs à sa disposition pour concrétiser ses choix tactiques. Depuis hier, son groupe affiche complet avec les arrivées de John Banda, Gerald Phiri et Charles Petro.