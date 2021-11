Cameroun: Parlement - Enjeux de la session de novembre

Outre l'examen de la loi de finances attendu, les parlementaires vont s'intéresser à d'autres aspects de la vie de la nation, tout en contrôlant l'action du gouvernement.

Les choses iront sans doute très vite du côté du Palais des Congrès de Yaoundé où est attendue ce jour, l'ouverture des travaux de la 3e session ordinaire de l'année législative 2021 à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si elle sera en priorité consacrée à l'examen et l'adoption du budget de l'Etat pour l'exercice 2022, il n'est pas certains que ce seul sujet sera au menu des travaux.

Si l'on en juge déjà par le calendrier de déploiement qui est rendu public, du côté de l'Assemblée nationale, les travaux débuteront dans le fond dès demain vendredi, après la phase protocolaire de ce jour. Il y est déjà annoncé une conférence des présidents, instance appelée à juger de la recevabilité des transmis par le président de la République. L'un des premiers textes de loi attendu du côté du Sénat, comme de l'Assemblée nationale, est le projet de loi portant loi de règlement de l'exercice 2020.

Histoire pour le parlement de solder les comptes de l'Etat pour cet exercice. Même si le plus attendu ici reste le projet de loi de finances de l'Etat pour l'exercice 2022, avec un certain nombre de préoccupations de la part d'acteurs comme les collectivités territoriales décentralisées, et singulièrement les régions. L'intérêt pour certains sujets intéressant le quotidien des Camerounais. On a en effet constaté depuis quelques sessions que les parlementaires ont décidé de prendre à bras le corps, certains sujets d'intérêt national.

L'Assemblée nationale s'y est amise en juin dernier. Députés et sénateurs entendent remettre ça au cours des travaux qui commencent ce matin. De la réunion préparatoire à la présente session entre le staff administratif de l'Assemblée nationale et la presse nationale, il ressort que de nombreux sujets d'actualité seront sur le devant de la scène.

Le Cameroun se situe ainsi à quelques semaines de la 33e édition de la Can TotalEnergies 2021 qui se déroulera sur son sol. Un accord-cadre a été conclu le 22 octobre 2021. Un sujet qui devrait arriver sur la table des députés sous la forme d'une session d'information. Ceci au même titre que le niveau d'exécution des Plans présidentiels de reconstruction des régions actuellement en crise, à savoir l'Extrême-Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, qui eux feront l'objet d'une session spéciale.

Préoccupé qu'on est ici de la mise en œuvre de ces directives du président de la République qui doivent permettre de sortir ces trois régions de la situation difficile dans laquelle elles se trouvent depuis quelques années, ces initiatives seront débattues également. Le niveau d'endettement et les dépenses fiscales du Cameroun ont été au cœur de nombreux débats depuis plusieurs mois. Les membres du Parlement entendent donc tirer ces sujets au clair. A ceci, il faudra ajouter le contrôle de l'action gouvernementale par les parlementaires à travers les questions orales et écrites, les activités des réseaux parlementaires et d'autres centres d'intérêt qui laissent croire que les travaux qui s'ouvrent ce jour ne devraient laisser aucun répit aux membres du Parlement.